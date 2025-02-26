林憶蓮「迴響Resonance」巡唱深圳首站：締造上乘音樂藝術跨時空新感悟

自台北水巨蛋及香港High到盡又Sexy演繹宇宙原音Om的《Pravana》，睽違八年多，儘管閃過退隱的小道消息，上周末身在深圳灣體育中心春繭體育館的VIP區，全神貫注投進感受林憶蓮Resonance迴響2025巡唱首站，除了早前上海跨年演出外，接近零宣傳，官宣開售連記招也沒開，林小姐Reset了自己，吐氣若蘭之餘，也未因循，透過《歸零》，配合一幕幕浸沉式影像、炸機音效，加上音樂總監倫永亮的重新編曲，開啟一趟穿越時光的兩個半小時旅程，誠邀樂迷一起探索深心處最真實的自我，也證明無論在場地、聲線演繹、造型及Showmanship上，林小姐能夠繼續挑戰自我設限，突破過去40年每一個「紅顏願不老」的自己，更勝以往每個演唱會。

先看看當晚的演出經典歌單 —— Intro + 一呼一吸｜柿子｜Dance Medley：天大地大／瘋了／醒醒｜傾斜｜逃離鋼筋森林｜寂寞流星群｜水星記（Cover 郭頂）｜破曉｜太陽系｜無言歌｜願｜李香蘭（Cover 張學友）｜紅顏未老+野花｜不必在乎我是誰｜當愛已成往事｜日與夜｜纖維｜遠走高飛｜詞不達意｜至少還有你｜歸零｜Encore Medley：傷痕 / 鏗鏘玫瑰／夜太黑｜依然｜聽說愛情回來過｜為你我受冷風吹

選唱不少廣東歌，自是唱到香港與廣州歌迷心坎裏去，更重要是，林小姐一首接一首的唱，伴隨舞台影像，換上慢了的Beat，統一串連她渴望傳遞的探索真我故事。時下流行討論明星文本，旨在呈現文化多面指向，論述樂壇與表演文化的流變，就個人層面，雖不算是頭號粉絲，但是，見證她自80年代《愛情I Don’t Know》《搖擺口紅》的日式賣萌跳脫，到遭遇《灰色》跌盪後極速蜕變收復失地，進而升級挑戰不同音樂風格，一系列台式情歌、崑曲入譜、挪用氣聲、R&B、玩Rock、弄藝術唱腔，締造一浪浪驚喜，也讓我從她的音樂認識到Julia Fordham、Viktor Lazlo、Sheena Easton和Beverley Craven，甚至常石磊，洞悉音樂大同的可貴。

如果說《City Rhythm》系列、《野花》大碟是她的廣東音樂寶典，那麼《Love, Sandy》、《蓋亞》與《0》風采與創新，奠下她從都巿情愛、女性自覺到生命宇宙觀的投射，再回歸探索自身靈性，從枯榮練就激情——演唱會移師體育館，聲音及七八十米長舞台畫面放大所有震撼效果，包括那個傾斜的旋轉舞台、那些高空俯瞰鏡頭、遊歷在宇宙初始的瞬間與輪迴、沙漠與海洋、共鳴音與高音的堆疊輸出無比豐富的能量，不單只是一場演唱會，更像展示40年練就的藝術功架，別具前瞻視野，讓人理解她鍾愛音樂的二十萬種理由。

眼下唱片櫃或許成了聲音黑洞，但記錄著過去的極致美好，到再次有機會聆聽林小姐的Live & artistry，這位曾被鄧小宇筆下跟Janis Ian、Cyndi Lauper同列「不美麗女孩」（但有熱誠，有要求）的林憶蓮，故友早年亦寫過的號外經典訪問《替林憶蓮翻案》，有沒有「Sandy’s Syndrome」也好，林小姐在Control與Spontaneity游移之間，帶著一份嫺熟的自覺，從崩壞倒塌到重生，不斷回應時代，而《杮子》的吐字氣息再在現場如雷貫耳，聲線七度熟成後，聽到梵高的畫意、Tori Amos 的詩情，與Bjork式的嘶叫，當然還有憶蓮一貫挑戰Effortless的空靈，在現場讓我們感到那些中西互用的Subtlety與Dynamics，搔順癢處外，看看原來卸下種種包裝，還有陽光，歸零後再出發，依然強勁。期待其他內地巡唱場次，還有乘願降臨啟德Resonate with Hong Kong的可能。

（完）