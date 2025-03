專訪雕塑家潘星瑋：聯乘Rimowa Art of Specialties計劃，探索環境、創作與人的流動旅程

每趟旅程都有其獨特軌跡,Anton從初學Building Design,欣賞Frank Gehry,思考建築與雕塑的和與異,到既精準又有機地挪用材質、顏色、對比,來探索作品與環境及觀者的共鳴與流動,由是《Go With The Flow》的「順應」意涵,表面是抽象,更多來自心象、意象的塑造,儼如Anton一路走來,偶然遇到意想不到的創作機遇,關鍵在於如何順應這些變化,順應生活的磨礪,繼續探索,包括延伸這次鋁材,還有未來欲欲躍試的不銹鋼創作。

《Go With The Flow》,顧名思義,是一種行動隨著時態與心態的流動順應,Anton邊打著急趕收拾般的手勢邊笑言:「Packing和Unpacking是每個去旅行的人都會遇上,我就想怎樣將這些Movement融合在作品中。」雕塑材質多變,Anton以往多以木材、鋼鐵創作,這趟則以鋁材(Aluminium)創作:「以前試過,這次好好鑽研,然後在Rimowa archive找到1969的Bass case,即低音提琴和小提琴的專用樂器箱。」見我剛巧拿著鉛筆疾寫,接道:「我刨鉛筆,覺得刨出來的鉛筆屑不規則,形態與動態都很美,所以融入這些元素,用Foam board 與Cardboard 試了一些Prototype,確定後用金屬折彎機將鋁材折疊、鑽孔,確保每個部分無縫連接,然後打磨和上色,這些過程好像反映了我和Rimowa的Journey。」

要欣賞或解釋抽象雕塑,跟具象不同,對某些人來說好像有點拉牛上樹,也常傾向Technically & labour intensive,但套上「旅程」、「流動」這些詞彙,便彷彿添了時、地、人的元素及特質,讓人看到過程,而這個過程的探索,本身已然成就一種創作的凝煉,替作品帶來Added value,再把一系列作品以橫向或縱向審視,許是一趟奇妙Journey。最近與雕塑家潘星瑋(Anton)就他獲德國Rimowa 「Art of Specialties」活動委約創作《Go With The Flow》來個訪談,Unpack他的藝術創作之旅及一些想法,對雕塑又明白多了點。