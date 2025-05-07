鄧麗君逝世30載：從香港到日本，回顧傳奇歌姬走過的足跡

最近林青霞亮相電影金像獎，想起曾與她在法國沙灘一起無上裝祼泳的好姊妹鄧麗君（1953–1995）逝世轉瞬30年，音容宛在，歌聲餘音嫋嫋，不絕如縷，讓歌迷常緬懷，也感嘆，這溫婉女子範式已不多復見，連位於赤柱佳美道18號的故居（The House of Teresa Teng, Stanley Hong Kong）在2000年5月開放一年予公眾參觀後，也早被轉售及拆卸另建（到去年再放售）——這幢建於50年代的兩層西式別墅，曾由鄧麗君非常信任的金美打點照顧，多年來從她口中得知「鄧小姐」的待人處事，而她對鄧小姐的情誼，至今多年不變，教人動容。

早前一幀1977年的鄧麗君舊照被翻出，在社交媒體上廣傳，許是鄧麗君站在香港銅鑼灣街頭拍攝《1977香港特輯》，附近見吉慶酒家，俱往矣，1977年亦已是鄧麗君往日本訓練及發展回來後的事。70年代初，鄧麗君早已來香港登台演唱，先母以往就常掛在口邊，說看過嫩齒的鄧小姐穿著白色迷你裙，在台上演唱，歌聲帶尖，仍未脫胎至後來的溫柔細膩，印象深刻——這就令我好奇，鄧小姐70年代在香港走過怎麼樣的足跡。

鄧麗君的故事是個傳奇，她在香港的早期足跡與她的音樂事業發展亦有著密切關係，於1969年末在香港參與白花油義賣活動，獲得「慈善皇后」頭銜，並於1970年演出，當時她年僅17歲，應邀參加「香港工展會」並在總統戲院登台，演唱了多首國語和粵語歌曲，包括《晶晶》、《一見你就笑》和《賣餛飩》，受到觀眾熱烈歡迎，隨後在香港演出電影《歌迷小姐》（王寧生執導），電影於1971年3月18日在香港上映。

1971年，鄧麗君離開了宇宙唱片，加入了海山唱片公司灌錄唱片，並由公司股東之一的馬來西亞麗風唱片，以樂風唱片之名在香港發行，開始錄製更多國語和粵語歌曲。這時期，她發行了多張唱片，包括《鄧麗君之歌》系列，也經常受邀亮相電視節目，如無線電視（TVB）和麗的電視（RTV）的音樂節目，還參與了多場大型慈善演出，如「保良局慈善晚會」。1972年鄧麗君還當選香港十大最受歡迎歌手，繼續提升人氣，擴大她在香港的影響力。

在1973年與日本寶麗多公司簽約，正式赴日本訓練及發展前，鄧麗君在香港的演出和錄音活動非常頻繁，如在香港當時頂級的表演場所海城大夜總會（Ocean City Nightclub）駐唱，而為了迎合香港市場，鄧麗君也嘗試演唱粵語歌曲，如《浪子心聲》（原唱許冠傑），到後來80年代發行自己的《漫步人生路》、《忘記他》、《東山飄雨西山晴》等粵語歌，幫助她增加親和力，在香港的受歡迎程度為她後來的國際化事業鋪墊直路，即使在日本和東南亞走紅後，鄧麗君仍經常回到香港演出。香港成為她連接台灣、東南亞和日本的重要駐地，並在1988年購入文首提及的赤柱別墅，保持高調做事低調做人的態度。

鄧麗君在七零年代唱腔轉變的重要時期，正值踏足香港發展，配合其甜美形象和柔美嗓音，讓我們見證她從一位年輕歌手成長為國際巨星的過程。香港不僅是她事業起步的重要舞台，也是她音樂風格多元化的關鍵地點，讓她迅速在70年代冒起，於80年代成為香港觀眾喜愛的歌手，廣告人謝宏中構思策劃的《淡淡幽情》更帶來空前成功，雖然間或一時想不起，在哪裏見過聽過這位歌姬，但至今仍在香港乃至全球華人心中烙下難以忘懷的印象。