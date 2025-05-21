展覽「天下一統 — 陝西秦漢文明展」：近看細緻陶俑技術，感受野心與生死永恒的一線之隔

這幾天身在成都，繼深圳首站後再看林憶蓮迴響巡唱和參觀三星堆博物館，卻遙想着西安秦俑，可幸最近香港歷史博物館舉行「香港賽馬會呈獻系列︰天下一統 — 陝西秦漢文明展」，離港前去看一下形態各異、可能以真實士兵為原型的陶俑，其面部表情、髮飾、鎧甲均細緻入微，採用模塊化製作（頭、身、手分開燒製後組裝），並施以彩繪（出土時仍有顏料殘留），展現秦代工匠的高超技藝。

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兵馬俑位於陝西省西安市臨潼區，是「秦始皇陵」的一部分。秦始皇（嬴政，前259—前210年）這位在中國歷史上首個完成統一的皇帝，代表春秋戰國長達數百年諸侯割據分裂的局面終結，在位期間（前221—前210年）建立中央集權制度、統一法度與文字外，還大規模修建陵墓，以求死後仍能統御「地下帝國」。 兵馬俑坑位於秦始皇陵東側，被認為是「守護陵墓的地下軍團」，象徵秦朝的軍事力量、秦始皇追求「死後權力」的符號。1974年，當地農民打井時意外發現陶俑碎片，才讓這支沉睡2000多年的軍隊重見天日。

目前已發掘的兵馬俑坑共有三個主要坑，一號坑規模最大，約有6000尊陶俑，以步兵、戰車為主，展現秦軍主力陣型；二號坑混合不同兵種，包括弩兵、騎兵、戰車兵，戰術佈局更複雜；三號坑被認為是軍隊指揮部，俑的等級相對較高。此外，還有未完全發掘的四號坑，是個空坑，可能因秦末動亂未竣工。

這個「中國通史系列」的第二個展覽精選超過百件（套）珍貴文物，除了兵馬俑，也有漢景帝地下兵團與牲畜群像、車馬器、建築構件等，還有介紹香港在秦漢時期的發展。

秦代兵馬俑是否受到古埃及或波斯陵墓文化的影響，學界對此尚無定論，但它肯定是秦代軍事、工藝與組織能力的巔峰體現，側寫秦漢時期的政治、經濟、文化、科技以及中外交通等發展。這支地下軍團跨越兩千年，向我們訴說一個帝國的輝煌與野心——這種野心，源於改進和創新，同時讓人感受野心與生死永恆的一線之隔。

「香港賽馬會呈獻系列︰天下一統 — 陝西秦漢文明展」

日期：即日至2025年7月7日

地點：香港歷史博物館夢周歷史影像暨文化館及一樓大堂

詳情按此（https://hk.history.museum/tc/web/mh/exhibition/The-Great-Unity.html）