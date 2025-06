俄羅斯鋼琴家Mikhail Pletnev獨奏會：冷峻輕盈的詩意融合

來到貝多芬《月光奏鳴曲》(Sonata No. 14, Op. 27 No. 2),他雙手以極簡的觸鍵營造出懸浮般的音色,踏板運用克制,旋律線條在彈指之間儼如薄霧中的月光,朦朦朧朧,但輪廓分明。浪漫派常見的過度煽情,他刻意淡化,轉向近乎新古典主義的冷靜鋪陳,讓樂曲的內在張力自然浮現。第二樂章的小步舞曲帶有微妙的速度彈性,左手節奏如隱約的心跳,為第三樂章的爆發埋下伏筆。終樂章中,他以凌厲的觸鍵與精準的力度對比,展現出貝多芬式的狂暴能量,但始終保持清晰的聲部層次,使風暴般的琴音仍具備結構上的嚴謹。

You May Also Like