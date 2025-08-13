聲音藝術的殿堂！高級音響展後記：看國際巨頭工藝、香港本土音響品牌背後的故事

走進香港會議展覽中心的展廳，耳邊便開始了一場奇妙的聽覺旅行。這裏是香港會展高級音響展的現場，一個讓聲音成為藝術的殿堂。《音響技術》自2003年起主辦每年一度具國際規模的「香港高級視聽展」，這場年度盛事早已超越了單純的展覽，成為亞洲發燒友心中不可或缺的精神饗宴。

展廳設計彷彿是為了讓聽覺更加敏銳，參觀者們或坐或立，神情專注，像是參加一場莊嚴的儀式。他們的耳邊流淌著貝多芬的交響樂，或是蔡琴的《被遺忘的時光》，甚至是粵曲，每一個音符都在頂級音響系統的演繹下獲得了五感的新生。

這裏的展品堪稱聲音的奢侈品。瑞士Goldmund的Apologue Anniversary Edition像現代雕塑般矗立，英國KEF的揚聲器則展現著工程學的美感。最令人駐足的往往是那些價值千萬的旗艦系統，它們不僅是科技的結晶，更是工匠精神的體現。有趣的是，這些天價器材旁有時候站著它們的設計師，或代理商，他們眼中閃爍的光芒，與對面發燒友臉上的陶醉相映成趣。

展覽最動人之處在於它的包容性。在個別黑膠播放展廳，老樂迷們閉目享受唱片傳遞出的細緻情感；耳機專區裏，年輕人隨著節奏輕輕搖擺；發燒唱片攤位前，總有人在熱烈討論某個版本的錄音細節。這裏沒有階級之分，只有對好聲音的共同追求。

香港本土音響品牌的故事尤其令人感動。那些被暱稱為「土炮」的本地廠商，如Lumin，從小小的工作坊起步，如今已能與國際巨頭同台競技。他們的展位前圍滿了支持者，這不僅是對產品的認可，更是對香港精神的致敬。

講座區不時傳來熱烈的掌聲。可能是某位著名錄音師在分享《黃河鋼琴協奏曲》的錄製軼事，或是工程師講解如何通過房間聲學處理來重現音樂廳的效果。這些專業知識的無私分享，讓展覽成為一個學習及交流平台。

最令人驚喜的是，這樣一場高端展覽的門票僅需百元港幣。主辦方《音響技術》雜誌的用心可見一斑——他們要的不是曲高和寡，而是讓更多人領略高度存真音響的魅力。看著一家老小共同欣賞音樂的畫面，便明白這不僅是一場展覽，更是一場關於美好生活的教育。

夕陽西下時，展廳裏的人潮仍未散去。有人還在反覆比較兩套系統的差異，有人已經抱著一堆新購的唱片準備回家。在這個數位化的時代，香港會展高級音響展像是一座燈塔，提醒著我們，真正的聲音是有溫度的，而追求完美的過程本身，就是一種幸福。到走出展廳，香港的夜景已然璀璨。耳中似乎還迴盪著展場裡的樂韻，那不僅是器材發出的聲音，更是一個城市對文化的堅持，對美好的永恒追求。