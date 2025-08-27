展覽「香江藏珍──香港三大古書畫收藏」：墨韻裡的百年心跡

午後與水墨畫家廖永雄（Danny Liu）同觀「香江藏珍」展，董其昌「見筆」之論猶在耳畔。廖君指山水皴法道：「筆墨非僅寫景，實乃心象。譬如八大山人殘山剩水，滿紙皆是亡國之痛；石濤奇崛構圖，何嘗不是胸中塊壘？」觀畫如觀心，線條亦如畫者的心電圖，紙絹間浮動的何止墨韻，更是藏家與畫者跨越時空的私語。

三大珍藏同室輝映，不妨視為香江藝壇百年未遇之機緣。虛白齋劉作籌師承黃賓虹，其收藏體系如治學般嚴謹；至樂樓何耀光懷抱「樂在其中」之志，將商賈智慧化作文脈守護；北山堂利榮森以學養藏，將私珍轉為公器。九十三組唐清珍品背後，是香港藏家「以商養文」的獨特生態——他們既是精明的資本運作者，更是文化傳承的擺渡人。這些商界巨擘白日運籌帷幄，夜半對畫靜觀，在筆墨間尋覓精神歸處，終將私藏化公器，造就香港文化史上最動人的篇章。

漫步展廳忽萌感悟：香港書畫收藏史，何嘗不是半部香港發展史？戰亂時期南來藏家攜寶渡海，嶺南畫派在此紮根；七十年代拍賣行進駐，自由港優勢催生藝術交易樞紐；九七前後當代水墨興起，見證文化身份探尋；而今巴塞爾藝博會與區塊鏈鑑證並行，傳統筆墨與數位浪潮在此交匯。這些收藏大家多是商界巨擘，卻將畢生所藏盡捐公庫，此種「私藏公享」的氣度，構建了香港獨特的文化倫理。

廖君駐足於石濤、八大山人等畫前輕聲道：「看畫如看山，須見筆墨背後的胸次。藏家擇選這些作品時，又何嘗不是在尋找自身精神的山壑？」的確，從虛白齋的明清系統收藏，到其他地方其他展覽當代藏家關注數位水墨，每件入藏之作往往是時代心緒的投射。

離館時暮色初臨，維港燈火漸明。這座城市久不久被誤讀為文化沙漠，卻不知其收藏體系早已構建起隱形的藝術長城。香江藏珍，藏的不僅是筆墨心跡瑰寶，更是一座城市在時代轉折中，對文化根脈的執守與創新。

香江藏珍──香港三大古書畫收藏

日期：即日至2025年10月7日

地點：尖沙咀梳士巴利道香港藝術館 4樓 至樂樓藏中國書畫館、吳冠中藝術廳及靜觀樓藏品廳

免費：費用