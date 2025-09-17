香港中樂團第49樂季開鑼！《絲語·琵琶》：從沙漠到海洋，餘韻在耳際交錯

深圳南山博物館的敦煌大展，將飛天反彈琵琶的曼妙姿態凝駐於燈光下時，我彷彿聽見千年沙粒在四弦間簌簌墜落。這件從波斯巴爾巴特琴脫胎的樂器，自漢代沿天山南麓蹣跚東來，駝鈴般的木撥彈奏聲，竟在二十一世紀香港中樂團的《絲語·琵琶》中再度甦醒。

國際藝術家、樂器收藏家方錦龍懷抱的仿唐五弦琵琶，螺鈿在燈下流轉虹彩。這誕生印度、經龜茲傳入的梨形樂器，曾讓人驚嘆「五弦並奏君試聽」。隋唐十部樂中八部皆響其清音，而今新增低音弦的仿製器，在《瓊瑤》、《玄鳥》曲中既奏得出龜茲樂的熱烈，又漾得開敦煌星空的蒼茫。千年胡漢交融的魂魄，彷彿在鋼弦震顫間破繭重生。

最令人神馳的莫過薩摩琵琶。島津日新齋創制的這件武器化樂器，短頸闊箱猶存唐制，撥子劈掃時竟帶金戈之聲。當《聽海之聲》的戰陣敘事從久保田晶子手中琴箱迸發，我恍見遣唐使船隊載着四弦琵琶破浪東去，唐代撥彈古法在東瀛淬煉成武士精神的修練之器。

烏德琴的登場恰似文明交融的隱喻。這阿拉伯樂器之王背隆如新月，無品短頸的設計本是波斯巴爾巴特琴嫡傳，經阿拉伯巧手重塑後，又沿絲路回傳中原催生曲項琵琶。Giannis Koutis指尖在《音詩共和》曲譜間遊走時，彷彿重現駝隊驛站裏遊吟詩人的即興彈唱。

終曲《揚帆濟滄海》奏起，曲項琵琶前身的琵琵再度由張瑩橫抱而出，梨形音箱發出古樸的駝鈴聲，延續是夜早前第三樂章《霸王卸甲》，剛柔並濟，配搭迴蕩的樂團音響，氣勢恢宏，儒家中和美學在四相九品間圓滿具現。

夜樂既終，各種琵琶的餘韻仍在耳際交錯。從沙漠到海洋，從木撥到指掐，從武士修心至說唱伴侶，四條弦索竟能牽動整部亞洲文明交流史。想當年昭君出塞時懷抱的若是五弦琵琶，那「盡將籤軸帙琵琶」的幽怨，或許會多幾分盛唐的恢宏氣象？

琵琶終究是說故事的高手。千年來它不僅訴說自己的流浪史，更將不同民族的悲歡離合譜成弦上清音。當最後一記輪指歸於寂靜，我聽見的並非終曲，而是新的絲路故事正在四弦間悄然孕育。





