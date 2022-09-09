一種歲月靜好的情懷：曼島，一個毫無「存在感」，卻幾乎匯集人間美好的隱世天堂

那年中秋，舉頭仰望曼島上空的明月，低頭卻並沒有「獨在異鄉為異客」的鄉愁。反而是這個風情萬種的小島，引發了「不辭長作曼島人」的奇想。

從英國利物浦碼頭連人帶車登上渡輪，近黃昏抵達曼島。島上臨時的家，是一棟孤立於曠野制高點上的小屋。極目遠眺方圓廣闊地帶，視線範圍內搜索不到另外一間建築物，只有四隻自顧低頭吃草，偶爾抬頭好奇地打量一下新鄰居的綿羊。時值黃昏，起霧了，夕陽與霧靄相互葷染，交織成至今為止目睹過最如夢似幻的大自然景色。就這樣冒著中秋刺骨的寒風站在屋前的大草坪上，看落霞及遠海近山都徐徐融入濃霧中，迎接暮色降臨，明月初昇，盡情享受曼島贈與的中秋見面大禮。

次日清晨，與來到屋前草地造訪的野兔及亭亭玉立於柵欄上的雉雞道聲早安，在大草坪上與四位綿羊鄰居悠閒地共進早餐，然後就可以出發，沿任意一個方向開始環島探索之旅。

曼島（Isle of Man）是一個漂浮於愛爾蘭海上，位於英格蘭與愛爾蘭之間的獨立小島。第一批居民在公元前約6500年開始在島上生活，他們狩獵、捕魚的用具和船隻範例在曼島博物館中展示。從地理位置看，曼島似乎就是英國的一部份，但是她卻有自己獨立的行政架構和憲法。在長52公里，最寬處為22公里，僅有約八萬名居民的彈丸小島上，受歡迎的餐廳有兩百多間之多，其中米芝蓮推薦的星級餐廳「The Abbey 」，其所在的兩棟舊修道院建築物，就是曼島第一部憲法的誕生地。關於曼島的歸屬，維基百科上有一句耐人尋味的說明：曼島「是一個島國和自治的英國皇室屬地」。其餘的，諸君請各自解讀——不過誰又會在乎呢，曼島就是曼島，生活在島上的人們自由富足快樂無憂，這就足夠了。

環島逐一造訪海邊小鎮，您會在島的東南西北海岸分別看到不一樣的地形地貌、岩層和山勢，甚至潮漲潮退，都有不一樣的驚喜。西南方的小曼島（Calf of Man）是離岸的一塊大礁石，兩岸地勢變化多端，礁石形狀詭異，不時會有海獅在岩石上及海邊嬉戲，像狼嚎般彼此呼喚。

小鎮Port Erin臨海的咖啡座，是欣賞海灣從山和島之間一直延伸出去，然後消失在天邊的好方位。鄰桌一位曾遊歷過香港的儒雅長者，為我們熱情推介欣賞曼島的最佳地點。於是在落日的餘暉中一鼓作氣登上海邊的山巔，飽覽了夕陽把水天相接的海平面染成一條銀帶的壯麗奇景。不難想像， 以曼島這樣得天獨厚的自然條件，正是電影取景的熱門之地：自1995年以來，在曼島上拍攝製作的電影已超過100部。

在看似與世隔絕的小島，還巧遇了每年一度的「曼島國際汽車拉力賽」。但如此精彩激烈的國際賽事，卻不會過多地驚擾島上居民。在離開曼島駛回英格蘭本土的大渡輪上，有幸與在賽事中被撞得最破爛的車子相遇，那位賽車手英雄式地被粉絲們包圍，一路上分享他如何在曼島險峻的盤山小道上全速衝刺「掟彎」，一路上驚險與美景相隨的興奮刺激情景。

離開曼島的前一天，乘坐電氣化攀山纜車登上曼島的最高點——斯內山（Snaefell），居高臨下對曼島來一個總覽。古老的纜車在山道上攀爬，走著走著，與另一輛車相遇，司機乘客互相打個招呼，前方有幾隻綿羊站在鐵軌上張望，然後消失在山坡的草地上……曼島加上鐵軌，等於另一種情懷，那就是「時光倒流」。

遺世獨立，歲月靜好——這就是曼島。一個毫無「存在感」，卻又幾乎匯集了人間所有美好事物的隱世天堂。你來與不來，曼島就在那裡，寂靜，歡喜……