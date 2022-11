新版英鎊紙鈔圖像首見藝術家蹤影！國寶級藝術大師威廉‧透納一生重要元素盡在其中—馬蓋特

整張紙幣背面可謂精選了大師一生中最主要的元素:正中是1799 年透納24歲時的自畫像;背景是透納1838 年的油畫《無畏號戰艦》(The Fighting Temeraire),這幅畫被公認為是大師一生中最重要的作品 。自畫像上Turner 的簽名來自他遺囑上的簽署,這份遺囑是大師拒絕畫廊的大批收購,而決定將他的大部分畫作遺贈給國家的重要文件。位於簽名下方的句子:Light is therefore colour -「光就是色彩」,為透納在 1818 年的一次演講中所援引,這正是被譽為「光之畫家」的透納藝術特色的真切詮釋。

