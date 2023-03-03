以長城作證， 愛情在藝術中實現！阿布與烏雷：令上億人動容的愛情故事

2020年3月2日，是烏雷（Ulay）遠去的日子，阿布拉莫維奇（Marina Abramović）也第一時間在社交媒體上發表了她對烏雷（Ulay）的不捨與懷念之情。是的，故事的男主角已經離開這個世界整整三年了。晚年的烏雷雖飽受疾病折磨，卻並未停下創作的腳步。他回歸到早期的探索路徑，使用更大畫幅的寶麗來相機，試圖從根本上融合攝影與行為藝術。

上世紀七、八十年代，阿布和烏雷的故事經由藝術演繹，熱烈且轟動。在他們的表達中，情感就是靈感、日子就是藝術，行為就是結果。但是，「藝術家要避免愛上另一位藝術家」——阿布曾三次在其藝術宣言中強調。隨著作品越來越出名，兩人的關係卻每況愈下，是時候要思考這段長達12年的親密關係向何處去了：斷、舍、離，又或是確定彼此的感情，走進婚姻？懸而未決的激情，一直是他們熱衷表現的主題。

1988年，藝術家情侶阿布和烏雷來到遙遠的東方，懷著對未來的期許，二人各自從長城兩端徒步2500公里走向對方——他們以作品《情人·長城》來作為檢驗愛情的旅途。烏雷作為男性，代表「火」，從戈壁沙漠邊沿的嘉峪關出發，一路向東； 身為女性的阿布則以「水」為概念，從渤海之濱的山海關出發向西行進。隨著旅程接近尾聲，兩人都意識到在這期間感情已走向盡頭，並作出了相同的抉擇。90天後，阿布與烏雷在二郎山重逢，上演的是一個無言的結局，而這一刻原本也可能是一場婚禮，如今唯有一個百感交集的擁抱，為十二年的感情劃上句號。「水」與「火」，終究未能相容。

萬里長城見證了這場曠世之戀的結束。阿布曾經回憶：「對我而言，這是一次對自己的扮演，同時也是兩倍的真實，是真實的痛苦。」雖然這是兩人情感的至暗時刻，但這件歷時三個月的轟動作品，卻被視作阿布和烏雷藝術生命中的高光時刻，《情人·長城》載入藝術史冊，成為最真實、最經典和最打動人心的行為藝術和愛情故事。

兩人分道揚鑣後的22年中，阿布以獨立藝術家的身份亮相世界各地的展覽，而烏雷卻鮮少出現在主流藝術界的視野中，兩人之間毫無交集，波瀾不興。烏雷曾在一次采訪中提到，自己並不喜歡（與阿布）過分共生的關係，也不希望成為名人，他更享受「做自己」的無名狀態。

正當那段刻骨銘心的關係開始被淡忘之際，人們驚訝地發現，《情人·長城》雖是兩人合作的絕唱，但並不是這個愛情故事的大結局。2010年，阿布在MoMA（紐約現代美術館）上演「藝術家在現場」(The Artist is Present)的行為藝術。人們排隊與她逐一對視，正如欣賞一幅阿布拉莫維奇的自畫像一般。直到那一天為止，阿布已紋絲不動地累計靜坐了716個小時，1500多人在她直接而不帶任何情感的目光注視下，各種心理活動無所遁形，甚至情緒失控，潸然淚下。此時故事的高潮出現了——旁邊等候的人群中走出來了烏雷，他正邁著堅定的步伐走向阿布。

當再次睜開眼睛直視22年後的重逢，阿布首次破了自己表演作品時的功力——動了感情，無法控制內心的傷感和淚水，難以自已。片刻之後，阿布向烏雷伸出雙手，烏雷緊緊握住，兩人相視微笑，眼裡泛滿淚光。兩雙手握在一起25秒後，阿布主動撤回，然後平覆心情，回到烏雷出現之前的狀態……。

短短一分多鐘的對視，透過網絡引發轟動，22年漫長歲月化為舉世矚目的四手相握，令上億人動容。這是兩人史詩般感情故事的最高光時刻： 「你不是隨便的一個過客，你曾經就是我的生命」，阿布後來告訴烏雷。儘管之後在2015年間，二人因為作品版權問題兵戎相見，並以烏雷的勝訴而告終。然後又在2017年阿布的歐洲巡展上和解。但人們卻願意把自己的記憶永遠停留在MoMA上的這一刻。觀眾深信，這個故事依舊美麗，而阿布和烏雷其實都沒有放下。

的確，他們的愛情在藝術中實現了很多，此生已無遺憾。而烏雷也能夠真正安心、平和地離開這個世界。



瑪麗娜・阿布拉莫維奇自傳