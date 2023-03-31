生命，可以浪費在美好的事物上：相約哥本哈根Louisiana Museum of Modern Art，感受最轟動的藝術體驗

曾經滿世界地尋找建築環境和藝術作品和諧共融的詩意之地，這一次，筆者與您相約哥本哈根的路易斯安那現代藝術博物館（Louisiana Museum of Modern Art），這裏被認為是世界上最受尊敬和最轟動的藝術體驗之一。

然而，路易斯安那令人如此難忘的不僅是世界級的藝術收藏，還在於其展示作品的獨特環境。 美術館建築群坐落於厄勒海峽（Oresund Strait）的山坡上，展館以一棟建於 1870 年代的別墅為主體，由玻璃墻連廊將三個現代主義的展館相連接，將室內外無縫銜接。這些連廊和龐大的雕塑公園因應海峽邊緣的地勢巧妙地向海岸延展，猶如張開的雙臂，把瑞典南部海岸最壯麗的景色擁入懷中。後現代風格的白色極簡建築，與館內眾多領先前衛的藝術作品所呈現出的多元文化實現了罕見的平衡；多變而豐富的展覽空間，與周邊的自然環境完美融合，令Louisiana的建築本身就是一件出色的藝術品。

十九世紀，這塊土地的繼承者亞歷山大‧伯恩在雜草叢生的臨海坡地上修建了一座潔白典雅的花園洋房，房子前後三任女主人的本名恰好都是路易斯（Louise），他們所居住的這片土地也因此被伯恩命名為Louisiana，而這也是博物館之名的由來——紀念他和三位太太之間的美麗巧合。

而讓這座海岸線上最有氣質的別墅華麗轉身，變成喜愛藝術之人一生必須一會的現代美術館，則緣起於1954年秋天，哥本哈根乳酪商人克努茲. Ｗ. 詹森（Knud W. Jensen）一次例行的海邊渡假。此次改變命運之旅，促成了詹森購入Louisiana與周邊的土地，聯手才華洋溢的丹麥建築師Vilhelm Ｗwohler與Jørgen Bo，在舊別墅的基礎上建造一座與周圍的海洋環境相互呼應的藝術博物館。詹森也透過這塊土地，最大限度地傾註了他對藝術與文化的熱情，從商人兌變成為一名真正的策展人，實現了自己的藝術理想。

Louisiana的建築師對日本建築的傳統簡約風格有著清晰的視覺參考，長長的粉刷墻壁、裸露的結構、層壓木天花板、深紅色瓷磚地板和大型玻璃面板，這對夫婦成功地將其優雅的元素融入了丹麥的環境中。法國明星建築師讓·努維爾認為，「這不是一個傳統的博物館，當你在博物館裏走來走去時，風景屬於博物館，反之亦然。」

路易斯安那博物館能滿足熱愛生活、熱愛建築以及藝術的人們所有的想像。世界上最受尊敬的藝術家們 的4000 多件作品裝點著路易斯安那的墻壁，幾乎涵蓋所有流派，包括畢加索、培根、安迪荷華、羅伯特·勞森伯格、草間彌生等大師們的傑作。筆者也曾在此與行為藝術之母瑪麗娜.阿布拉莫維奇（Marina Abramović）的歐洲巡展不期而遇。博物館的另一主要收藏——雕塑作品，或以矚目的方式分佈在雕塑公園裏，又或以神秘但有趣的方式融入周圍環境中。上世紀最有影響力的藝術家之一，生活在意大利、法國和瑞士的阿爾貝托·賈科梅蒂 （Alberto Giacometti）的雕塑作為鎮館之寶，則被以他的名字命名的大廳來展示。兩件有著他鮮明特色的作品，加上兩層樓高的落地玻璃以及窗外整面湖泊和森林，構成Louisiana 最讓人留戀的空間。

正如博物館創始人詹森認為，一座真正的美術館是無法被輕易複製的。Louisiana傳遞給觀眾獨一無二的美學體驗，已無容置疑地成為北歐現代主義藝術的勝地。