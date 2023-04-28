「大快活」新奧爾良：美國版圖底部的「美食之都」，一個醉生夢死之地！

猶記得筆者的首次美國之行，走的是一條穿越美國版圖頂部到底部的縱貫線之旅：從伊利諾州的芝加哥出發，沿著密西西比河順流而下，一直走到路易斯安那州的新奧爾良。這一路上的風土人情，與旅人們對美國一般意義上的傳統認知不盡相同。那麼就讓我們逆流而上，從新奧爾良說起。

新奧爾良是密西西比河流經美國的最後一個城市，並從此處匯入墨西哥灣。這個城市的名字裏有「新」（New Orleans），但是骨子裏又很懷舊。新奧爾良是美國擁有最多老街區的城市，您可以在此看到百年老橡樹，「咔嗒咔嗒」地作響的聖查爾斯有軌電車每天仍在古老的街道上行駛，同時也有踩著滑板的暴風少年在街頭結隊轟隆隆地呼嘯而過。如果您沒有湊巧趕上號稱美國規模最大、知名度最高、歷史最悠久的Mardi Gras狂歡節，錯過了這個「全球最盛大的免費表演」，你也不必為無法感受到新奧爾良人的肆意和瘋狂而感到惋惜，因為這個城市全年無休地夜夜狂歡，連空氣中都湧動著激情澎湃的音樂，血液裏流淌著迷醉放縱的酒精，因此又被稱為「大快活」。

黃昏時分進入新奧爾良，國家爵士樂中心公園裏，樂手們開始集結；波旁街上一家接著一家的酒吧裏，人群開始湧入，一切都在為夜幕降臨那一刻的狂歡做準備。當天色轉暗，霓虹燈開始閃亮，一隊大型街頭爵士樂隊踩著鼓點踏著節奏，載歌載舞地開進波旁街。隨著路人不斷加入，街頭爵士樂隊像雪球一樣越滾越大，每個人都不由自主地被捲入一個音樂+美酒的狂歡之夜。

但新奧爾良給人的第一印象，似乎是美國大陸上不可多得的美食集散地。從芝加哥一路走來，當你開始對沿途各地毫無差異的食物覺得索然無味，這時你會慶倖在旅途的尾聲——新奧爾良有一個 happy ending。南部這個號稱「美食之都」，富有強烈地方特色的美食或許會給你一個大驚喜。相比起風魔州府巴吞魯日深具南部鄉村特色的卡真（cajun）料理，新奧爾良則流行更複雜的克裏奧（Creole）菜式。作為法國殖民地200多年的新奧爾良，沿襲傳統的法國口味不足為奇，但其烹調方法又被西班牙、非洲、西印度和本土美國人的傳統菜肴改良。如此複雜的構成自然也會有複雜的口味，一如這個複雜的城市。

新奧爾良的主要食材還是海產，墨西哥灣出產些甚麼，餐桌上便有甚麼，靠海吃海，天經地義。在這樣一個美食之都，各色餐廳自是出盡奇招吸引食客，如何選擇成為難題。破解這道難題的個人經驗是：往人多的餐廳埋堆，一般都錯不了。那天果斷地加入Acme Oyster House門口排隊的人龍中，便滿意地嘗到出自墨西哥灣最好的蠔。雖然這家餐廳在那張老舊海報樣子的菜單上，很有性格地標榜自己有各種最好的炮製鮮蠔招式，但是在這個出產美國三分之二生蠔的重鎮，還是捨棄炭燒、油炸之類的做法為妙，直接把生蠔和著海水吞下吧。生蠔培著了愛蠔之人有趣的胃口，而墨西哥灣的海產讓新奧爾良的生活更多姿彩。

新奧爾良的日和夜也是矛盾的：夜裏是癲狂放浪的醉漢，白天搖身一變，卻成了浪漫古典的淑女。新奧爾良先後歷經法國、西班牙、英國的殖民統治，法國區也曾歷經兩場大火的洗禮，現存的房子大多是西班牙式的建築風格，但是法國人風流浮華奢靡精緻的生活態度卻無處不在。撫摸一下法國區斑駁的老牆，坐在自開業以來一直堅持著法式風情的百年老店Café Du Monde，靜聽傑克遜廣場上聖路易士大教堂的鐘聲，一切都似乎悠遠空靈……

不論在一年中的任何時候，新奧爾良都以一種盛大的方式歡迎來自各方的訪客，在此體驗加勒比海、西班牙、法國和非洲文化共同演繹的多彩文化、風味、情感和音樂，這個城市擁有讓每一個人都為之著迷的秘訣。