走訪貝爾格萊德的Nikola Tesla Museum，一探偉大發明家尼古拉·特斯拉的傳奇一生

再次回到貝爾格萊德，已是走過了塞爾維亞眾多河流、山川和城鎮之後。貝城氣溫依舊徘徊於三、四十度的滾滾熱浪之中。多少有點超出想像的是，塞裔美籍交流電系統奠基人、傳說中「來自金星」的尼古拉·特斯拉（Nikola Tesla）紀念館內，參觀人潮也是熱火朝天。雖然特斯拉一生只在貝城生活過31天，但來自世界各地的粉絲擠滿小小展館，讓人驚嘆這位理工男神的崇拜者，絕對不止把自己的公司命名爲Tesla的馬斯克，而是大有人在。特斯拉一生的科學成就幾乎是愛迪生和愛因斯坦的總和，如果說他改變了人類歷史的進程，一點都不為過。

雖然特斯拉堪稱是一位「神的代言人」的科學家，但是卻一直因種種原因被刻意遺忘。他的「來歷」非常戲劇化：近年FBI的官方網站中，有一份到期解密的文件名爲「尼古拉·特斯拉」，其中部分內容被塗黑，到現在依然無法辨識。但是在被允許公開的內容中，赫然有這樣一句令全世界都震驚的話：「宇宙人曾經多次接觸尼古拉.特斯拉。1856年，特斯拉被帶到了地球，交給了一對南斯拉夫的夫婦撫養。」面對網友如潮水般的討論和質疑，FBI卻始終保持沉默，並沒有作出任何回應和解釋。

且不論特斯拉來自哪裏，他對世界的影響是深遠的。早在1893年，他就展示了無線通訊技術，並成為了「電流之戰」的贏家。早期的直流電因長途運輸損耗太大而導致其價格昂貴，幾乎無法被普及使用。而愛迪生為了一己私利，揚言「交流電會致人死亡」，並用動物做實驗企圖讓民眾信服。為了反擊愛迪生的不實宣傳，特斯拉在當年的芝加哥博覽會上，用交流電同時點亮了九萬多盞燈泡。這一場面震撼了全世界，瞬間爆發的萬丈光芒，據說竟然令一些當時從來沒有見過如此壯觀場面的女士激動得暈倒過去。特斯拉這一壯舉，向人們證明了他發明的交流電傳輸系統是安全可靠的，從此交流電代替了直流電，成為了供電系統的主要方式。因此，人類又向前邁進了一大步。

1943年，美國最高法院正式承認特斯拉為無線電的發明者。特斯拉的許多發明都成為了現代電子工程的先驅，具有開創性的重要意義。當今科學界的眾多發明創造，都是建立在特斯拉的發明體系之上的。至於來自外星的傳說，我們也許可以從他的生平中找到一些蛛絲馬跡。特斯拉所處的年代，是人類技術文明急速向前飛奔的時代，特斯拉無疑是最主要的推手：單單是已記錄在案的發明專利就有一千多項，也就是說，特斯拉平均每年的發明有二十多項，平均不到二十天就會有一項新發明。其實我們一般了解到的還是特斯拉在40歲以前的傑作，而晚年的作品目前已全部被FBI設置爲最高機密。這樣不可思議的創造力和這份神秘感，不免又讓人們對他來自外星的說法想入非非。

在現代物理學當中，人們通常用有傑出貢獻的人名來命名某一種參數的單位，而特斯拉一不小心就成爲了物理學單位——磁感應強度「T」。由於特斯拉對電氣化和未來技術進步作出重要貢獻，特斯拉紀念館被列入世界記憶名錄。館內展出特斯拉的重要發明創造，保存了他的骨灰以及十多萬份重要手稿和科學資料。館內的交流電原理實驗裝置令科學愛好者著迷，其演示兼導覽員由志願者輪流擔任。

榮耀歸於特斯拉——貝爾格萊德機場，以及目前世界上最先進的電動豪車均以Tesla命名，塞爾維亞100第納爾面值紙幣上是特斯拉的頭像。他的成就可以說前無古人，至於是否有後來者，拭目以待。「如果說，地球上真的有來自高等外星文明的人，隱藏在我們周圍過著地球人的生活，那麼達·芬奇和特斯拉就是證據。如果世界上有神的存在，那麼一定就是特斯拉。」