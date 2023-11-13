從蔣氏故里奉化溪口到行館陽明書屋：細味蔣中正留下的歲月印記、見證時代的變遷

1887年10月31日，鐘靈毓秀的江南水鄉——浙江寧波奉化溪口鎮，一位在中國歷史上留下重要影響的人物來到世上。十年前的一個春日，筆者曾佇立在蔣中正先生的出生地——「玉泰鹽鋪」門前，默默凝視一江剡水環繞著蔣氏故里潺潺流淌。這些始建於清雍正年間，有些曾為溪口文人聚會和拜祭文昌帝君的場所，歷經年久失修、戰亂以及文革期間遭人為毀壞等等劫難，如今經重建或修繕後總算是得以倖存，並以「全國重點文物」的地位被保護起來。歲月淘盡了多少風流人物，千秋功過，自有真實的歷史來評說。

2023年初秋的台北陽明山，筆者穿行在蔣先生最後一座行館的建築和庭園中。眼前的一切，彷彿與千里之外的奉化溪口瞬間連成了一條生命軸線的首尾兩端。時光流轉，物換星移，而此時此地此情此景，是一個時代變遷的見證，一個浸透歲月記憶的印記。

對於台灣島以外之人，「陽明書屋」是如此陌生，以至於在踏上陽明山之前還不知道此處的存在。陽明書屋位於昔日為森林公園的熔岩台地上，1969年間，蔣先生擇地於此，興建其在台最大也是最後一個行館。此處地形有七星、紗帽、大屯山相伴，廣闊的台北盆地、淡水河及基隆河簇擁環繞，絕佳的地理位置，形成龍盤虎踞之勢。

主體建築「中興賓館」（後更名「陽明書屋」）於1970年5月9日竣工，蔣先生與夫人宋美齡從草山行館遷居至此，並作為接待重要貴賓及避暑用地。蔣先生親自參與各細節設計，墨綠色外牆安全穩固，整個外觀宛如一座森林堡壘，周邊環境也給人一種戒備森嚴的感覺，唯有借助於中庭幽靜的迴廊來緩和莊重有餘而意趣不足之處，以花木扶疏的江南式庭園來寄託思鄉之情。

位於二樓的蔣夫人畫室，與陽臺及相連的觀景臺，是整座行館的兩處亮點。蔣夫人喜愛藝術，琴棋書畫皆有所好，桌上特殊的畫板是爲蔣夫人的作畫習慣而特製。蔣夫人與國畫界大師們曾在畫室留下珍貴影像。二樓陽臺寬敞舒適，是當年蔣先生早餐時聽取讀報官讀報及靜坐之處。觀景臺上極目遠眺，天高雲淡山明水秀；風晴雨露四時變幻，頗有臨淵自省，遺世獨立之感。

有說蔣公在台灣每遇到一處覺得和家鄉相像之處，都想要建一個行館。只能說，簇擁著陽明書屋四周的森林公園自然野趣，非溪口故里所能相比。行館建造時保留完整的林相與生態資源，更廣植蔣先生喜愛的梅花。各式植栽、原生及園藝樹種，隨著時序交替生趣盎然；遠方山壁準時登場的厚葉鐵線蓮及西施花，桂花、梔子花適時飄香，陽明書屋在繁花綠籬中更顯莊嚴。路旁大樟樹下石桌椅旁，五棵修剪成星形的杜鵑花，則意喻蔣中正先生在二戰中的彪炳戰績，獲同盟國頒授五星上將最高軍階的顯赫榮耀。同獲此殊榮的還有麥克阿瑟將軍，二人理念相同，互相欣賞，友誼長存。

中晚年的蔣先生除特殊情況外，基本上不飲酒，不吸煙，不穿高級衣料……勵行規則刻板節儉之生活。他的最後一處居所，以與之匹配的身份來考量的話，可著墨之處不多，奢華考究也是無從談起，樸實無華的行館，正是他晚年生活的真實寫照。但是，我們可以在這裏看到一個在過年時，會與兒孫玩「賭龍眼」遊戲，享受兒孫繞膝天倫之樂的老頑童。大半輩子的戎馬生涯，雖多半與風花雪月無關，幸好最後有森林綠蔭的庇佑，停靠在一個漫山翠綠，四時花開的心安之處。

1975年4月5日深夜，蔣中正先生病逝於士林官邸。1979年國民黨黨史以及蔣中正總統檔案集中存放於此，「中興賓館」遂正式更名為「陽明書屋」，也是對蔣先生一生推崇王陽明哲學思想的一個紀念。