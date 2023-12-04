民國女神林徽因：擁有建築師的眼睛、詩人的心靈，才女終獲遲來一百年的殊榮

目前正在美國賓夕法尼亞大學展出的「中國建造：現代建築百年對話」，被譽為是一個具有里程碑意義的展覽，它展示了1918年至1941年間就讀於賓大建築學專業的23名中國學生的肖像照和他們的學位等。在這批中國第一代現代建築師中，林徽因是這些學生中唯一的女性，也是唯一一位完成學業但未被授予賓大建築學位的學生。

林徽因貴為人們心目中的民國女神，似乎主要是以她的文學和藝術修養而成為一代文化偶像的。然而從當年的記錄來看，很明顯林徽因的夢想，首先是學習建築專業並成為一名建築師。在她後來短暫的一生中，也是以建築為終身事業並獲得了巨大成功。

林徽因於1924年來到賓州大學，與她同行的還有梁思成，這位才華橫溢的建築系學生後來成為她的丈夫和合作夥伴。由於賓大建築系直到1934年才開始對女生開放，林徽因當時的選擇是入讀賓大美術學課程，並順利獲取美術學士學位。與此同時，林徽因還師從賓大建築系著名教授 Paul Philippe Cret，不但選修了所有建築學課程，並擔任了建築設計助教。在她的成績單上，許多課業都得到「卓越」等級的評分。賓大韋茨曼設計學院院長Fritz Steiner 於2022年發起了審閱程序，表示隨著研究的不斷深入，林徽因沒有被授予建築學學位的原因很清楚，就是她的女性身份。這是一個歷史遺留錯誤，是時候要來糾正它了。

1928年，林徽因與獲得賓大建築學碩士學位的梁思成終成眷屬，他們周遊歐洲各地並展開一場建築文化之旅。作為中國建築先驅，梁思成和林徽因共同創建了位於沈陽的東北大學和北京的清華大學兩個建築系，通過這些最早期的建築教育影響了幾代中國建築師和學者。作為女性，林徽因必須面對和克服許多男性無需面對的困難，她也同時擁有著許多屬於她自己的獨特天份。

1930至1945年間，林徽因、梁思成歷盡艱辛，完成了一項壯舉：通過對包括河北趙州石橋、山西應縣木塔等190個縣2738處古建築進行考察、測繪，成功破解了中國古建築的奧秘，並解讀出《營造法式》這本古建築天書的真正含義。當他們發現被梁思成稱為「中國第一國寶」的五台山佛光寺時，夫妻激動得抱頭痛哭。正是由於他們對當時尚未被發現或未被重視的中國古代建築遺產進行搶救性的記錄和整理，推動了中國建築史研究體系的構建。「如果不是因為他們，我們將對許多古老的中國風格一無所知」，林徽因的侄女、建築師和藝術家林瓔告訴《紐約時報》。

1953年起，由於眾所周知的原因，具有無可估量的重大歷史價值的北京古城牆被拆除，一座又一座角樓、城墻陸續倒塌。聽著推土機和鏟車的轟隆聲，夫妻倆肝腸寸斷。林徽因和梁思成以知識分子的良知和建築師的社會責任奔走呼號。無可奈何之下，林徽因發出了令人振聾發聵的吶喊：「如果拆除了這些具有歷史意義的古城墻，結果將是不可逆轉的。但凡今後想要修覆重建，那也只是贗品仿品，只會淹沒歷史的厚重和珍貴，只是一堆多余的擺件罷了！」這句話一語成讖，幾十年後的中國，果然走上了重建復原、找尋歷史的道路。然而，這一切都已無可挽回，那些現代仿古建築是如此地刻意浮誇，僅僅只是一堆沒有靈魂的軀殼和擺件而已。

林徽因用一生證明了她是一名真正的建築師。賓夕法尼亞大學韋茨曼設計學院將於2024年5月18日舉行的畢業典禮上，向林徽因——這位被稱為現代中國第一位，也是最著名的女性建築學家追授建築學士學位，以褒揚她學習並選擇以建築為終生事業的勇敢和決心。此舉是在林徽因誕辰 120 周年和就讀賓夕法尼亞大學一百周年之際做出的。願她泉下有知。