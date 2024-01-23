相約在「紅葉狩」的季節：走進東京六義園，在絕美的畫卷中感受文學的風雅之美

一月中旬的東京，終於降下了今冬的第一場雪。姍姍來遲的雪花，宣告了自秋季開始以紅葉爲主題的狂歡盛宴落下帷幕。

日本國土狹長，南北縱貫3500公里，橫跨25緯度。當秋日來臨，火紅的楓葉夾雜了金黃的銀杏，從北到南席捲70%面積被森林覆蓋的土地。從高山到平原，逐級溫差令樹葉呈現出變幻無窮的色彩，這時無論是遠眺山間的五彩斑斕，還是凝視寺院一隅垂落的橘紅，都是一幅絕美的畫卷，帶給人們無限的驚喜與感動。日本人把賞楓稱作「紅葉狩」，在他們的心目中，紅葉就像一頭毛色華麗的神獸，他們願意以自己滿腔的激情來追逐紅葉，毫無保留地把熱情奉獻給這個美麗的季節。

去年12月追逐紅葉而來，首站東京「六義園」內，正是楓葉火紅、銀杏金黃的全盛期。從山手線車站下來，穿過東京街頭的十字路口，就是古意盎然的「六義園」了。六義園是由深受五代將軍德川綱吉信任的川越藩主柳澤吉保，參照和歌的意境修建而成的一座大名庭園。柳澤後半生不問政事，對文學尤其是和歌造詣極深的他寄情於庭園、藝術和學問之中，過著隱居的生活。元祿八年（1695）始，柳澤用七年時間築山造池，並引入千川上水，形成回遊式的庭園。元祿十五年（1702），這座具有日本和歌中所描述的細膩景色，情調優雅的庭園就此落成。

女柳澤為庭園命名的「六義」，源自於《詩經》體裁「風」、「雅」、「頌」以及其表現手法之「賦」、「比」、「興」，日本代表性的和歌詩人紀貫之在他的《古今和歌集》中，引用此六體來表示「和歌六義」。正是對和歌有著深厚造詣的柳澤吉保，決意將「六義園」按照和歌中的描述一一呈現：渡月橋、玉藻磯、宜春亭、枕流亭、吟花亭、千鳥橋……六義園的八十八處造景，無一不出自日本古典文學和歌，以及中國古典文學中所吟詠的典故和詩意。園中最引人入勝的「渡月橋」，就是來自一首讚美「月亮過橋」的著名和歌，詩中吟頌在無雲的夜晚，月亮伴隨著附近稻田裏的鶴鳴跨越橋樑的回味悠長的意境。

紅葉似錦的初冬，六義園內碧水連天，樹樹皆秋色。「觀瀑茶屋」園內涼亭邊有涓涓溪水流過，岩縫間有下落的流水飛濺起水花，從涼亭內還可觀賞瀑布、石景（水分石），靜聽潺潺流水之音。「藤代嶺」以紀州（和歌山縣）的藤白坂為原型，是庭園內的最高處，從此處瞭望，景致美不勝收。杜鵑茶屋則是明治年間使用杜鵑花古木材建造而成，她與六義園內各古物相依相伴，歷經從江戶到東京的時代變遷，幸免於戰爭的禍亂，挺過了大地的震顫，現如今不僅成為「都市之肺」，更肩負著還原歷史和文化的意義，讓現代人一睹以往文人的風雅。

簇擁著六義園的紅葉有著一種日式楓情的特殊美感，秀麗而有靈氣。就像這座古代文士的庭園，那是一種超脫的侘寂之美，文學的安靜風雅之美......，透著一種在季節輪動和歲月燃情中，就等你來的堅持。