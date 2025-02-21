走進巴黎奧賽博物館：看梵高《自畫像》、莫奈《藍色睡蓮》，與大師們作心靈對話

由香港藝術館、法國橘園美術館及奧賽博物館聯合籌劃，香港首個以法國印象派其中兩位最偉大的藝術大師保羅．塞尚（1839-1906）和皮埃爾-奧古斯特．雷諾阿（1841-1919 ) 為主題的大型展覽，正在香港藝術館熱展中。兩位大師的作品，主要來自位於巴黎左岸奧賽博物館的珍藏。

一條塞納河，將巴黎分成了左右兩岸，也把一河兩岸在文化上陣營分明地對壘起來：右岸創造繁華和財富，左岸尋求藝術與真理。右岸花錢，左岸用腦。當遊歷過了這個從世界各地湧來最多遊客的城市奢侈擁擠的右岸，左岸沉靜樸素的人文氣質和濃厚藝術氛圍，將是您感受巴黎迥然不同的另一面的絕佳去處。奧賽博物館不僅收藏了一整代印象派大師經典作品共4700多件，其建築物本身更有著令人津津樂道的故事，無疑就是左岸最令人趨之若鶩的藝術聖地。

從法國自然主義的先鋒庫爾貝開始，人們感到眼前一亮：畫家的筆下不再一味是宗教、神話題材和矯揉造作的唯美浪漫，畫布上開始出現當代生活的寫實情景，令人耳目一新。我行我素的庫爾貝有一句名言：「我不會畫天使，因為我沒有看過他們。」他認為藝術就應該呈現出社會的真實狀況。奧賽博物館的典藏《畫室》，正是他描繪社會百態的縮影。

生長於諾曼第農場的米勒，是第一位以農村生活為畫作主題的大師。在代表作《拾穗者》中，他將過去畫家不屑於描繪的農婦躍升為表現的主角。她們勞動收穫的美態，籠罩在金黃色的暖光中，簡樸踏實的美感，讓觀者的目光久久停留於其上。

天才畫家梵高以整整一個展廳的畫作確立了他的崇高地位，他的生命歷程在奧賽博物館留下了深深的印記。梵高短短10年的藝術生涯，以《教堂》劃上了休止符。幾個星期之後，梵高在麥田舉槍自盡，結束了自己37歲年輕的生命。屏息靜氣地凝視鎮館之寶----梵高的《自畫像》，我幾乎沒有勇氣面對畫家那憤世嫉俗的憂鬱眼神，更為梵高狂亂困苦，但又璀璨奪目的人生扼腕歎息。

奧賽博物館收藏的每一位大師的代表作都可堪稱鎮館之寶，當下正在香港藝術館熱展的塞尚和雷諾阿也分別有其代表作收藏於此。作為法國印象派藝術運動的代表人物，這兩位藝術家致力以嶄新的視覺及技法描繪瞬息萬變的現代世界，為當時藝壇帶來全新面貌，在追求藝術的道路上，他們建立了深厚的友誼。

聲稱「要用蘋果震撼整個巴黎」的塞尚-事實上他做到了並超越了：《蘋果與橘子》以強烈的色塊對比，創造出新穎簡潔的畫面。100年後，這幅鉅作以六千多萬美元的天價拍賣成交，成為震撼了全世界的最昂貴的水果。印象派最著名的傑作之一，雷諾阿1876年的《磨坊舞會》，描繪了巴黎蒙馬特地區最初的煎餅磨坊裏一個典型的周日下午。在19世紀末，巴黎的工人階級會盛裝打扮，在那裏跳舞、喝酒、吃國王餅（Galette），直到晚上。與雷諾阿早期成熟的其他作品一樣，《磨坊舞會》是典型的印象派現實生活快照。它展現了豐富的形式、流暢的筆觸以及閃爍的陽光斑駁的光芒。

被視為西洋繪畫進入現代藝術分水嶺的馬內（ Edouard Manet）和印像派大師莫奈（Claude Monet），各自有相同畫名《草地上的午餐》的巨作也在此比鄰展出，莫奈滿腔激情獻給國家的巨幅畫作《藍色睡蓮》更是光彩奪目......。

在奧賽博物館，你何妨放慢腳步逐一細細品味，透過這些藝術家們的鉅作，與大師們作心靈的對話。