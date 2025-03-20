展覽「國際油畫交流大展」：雲集世界知名油畫家，為藝術春天添上一抹亮麗色彩

早春三月，各大藝術盛事相繼登陸香港，令人目不暇給。2025年3月20至27日，香港油畫研究會也迎來了自己的一場盛事-在中央圖書館首次舉辦「國際油畫交流大展」，為這個藝術的春天添加了一抹亮麗的色彩。

來自世界知名的兩大藝術院校-蘇里科夫美術學院院長、列賓美術學院副院長以及兩位教授，巴黎的兩位知名教授，以及北京的三位教授連同中、港的四十多位油畫家一同聯合展出佳作，為提升香港文化藝術的發展與交流共襄盛舉。

以下是獲邀參與本次盛會的部分藝術文化使者及其作品：

安納多里.柳巴文 Anatoly Lyubavin ，俄羅斯蘇里科夫美院院長、教授，俄羅斯美協副主席，藝術科學學院通訊院士。

安德烈·思古特裏亞聯科 Skliarenko Andrei，畢業於列寧格勒I.E.列賓繪畫、雕塑和建築學院。聖彼得堡列賓美術學院常務副院長、教授，俄羅斯藝術科學院通訊院士。

巴夫薩爾 Francois Bhavsar ，畢業於巴黎高等美術學院。以旅途中邂逅的風景為畫作主題，讓繪畫愛好者可以欣賞到科學的現實主義繪畫作品，以及他們在透視和解剖方面的知識。

克里斯托夫·德布斯謝爾 Christoff Debusschere，法國畫家。他最喜歡的主題是港口、舊機庫、劇院等不尋常地方的氛圍。他獲獎無數，並被任命為海、陸、空三軍官方畫家。

亞力山大·格里申 Grishin Alesandr，畢業於列寧格勒I.E.列賓檜畫、雕塑和建築學院。聖彼得堡列賓美術學院副教授，聖彼得堡美術家協會副主席，聖彼得堡科學與藝術學院通訊院士。

張利，中國美術家協會會員，解放軍藝術學院美術系教授。作品多次參加國內及國際大型展覽，並有作品獲獎及被國內外美術館、畫廊和收藏家收藏。2000年獲紐約「國際肖像繪畫展」最高獎。

徐里，曾任教於多所藝術院校，博士生導師。作品連續入選第七至十一屆全國美展及國家級重大展覽，作品被意大利達芬奇博物館永久收藏，獲俄羅斯藝術科學院榮譽院士、蘇里科夫金質獎章、比利時東方文化騎士勳章等國際榮譽。

竇鴻，國家一級美術師。中國美術家協會理事、國家藝術基金評委、北京中國當代寫意油畫研究院研究員。作品多次參加全國美展，作品曾獲中國美術館、中國國家博物館等收藏。

劉文，廣州美術學院油畫系研究生畢業，深圳大學教授，碩士研究生導師。作品曾獲全國優秀獎，入選國家級美術作品展32次。

廖井梅，畢業於中央美術學院附中，同年考入中央美術學院，修讀一年後獲文化部獎學金留學前蘇聯。1996年畢業於俄國國立蘇里柯夫美術學院，獲藝術碩士學位。曾任教於北京中央美術學院、香港大學、香港中文大學專業進修學院。作品被收藏於香港藝術館、香港文化博物館、江蘇省美術館、浙江省美術館、關山月美術館、哈爾濱藝術宮版畫博物、黑龍江省美術館、深圳畫院、中國版畫博物館。

沈平，中國美術家協會會員，香港水彩畫研究會會長，香港藝術發展局視覺藝術委員會評審委員及香港文化藝術基金會理事等，並擔任香港大學專業進修學院及香港視覺藝術中心導師。沈平作品曾獲中國美術館、香港藝術館、香港文化博物館、香港大學美術館、香港夏利豪基金會、中國亞洲水彩藝術博物館、上海全華水彩藝術館、新鴻基集團等機構及私人收藏。

香港國際油畫交流大展

日期：

2025年3月20日 4:00pm - 8:00pm

2025年3月21-26 日 10:00am - 8:00pm

2025年3月27日 10:00am - 5:00pm

地點：銅鑼灣中央圖書館地下1-5號展覧館

費用：免費

詳情：按此



