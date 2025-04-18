巴黎奧賽博物館：從火車站改建成藝術品宮殿，細聽歷史與藝術的對話

在走過世界各地眾多美術館後，巴黎奧賽博物館在心中的「首席」地位一直都沒有被取代。這不僅僅是因為奧賽博物館的藏品具有無可比擬的藝術價值，還因為這個收藏了一整代印象派大師經典作品的迷人所在，也曾被譽為歐洲最美麗的博物館，其建築故事足以令人津津樂道。

1900年，以「世紀回顧」為主題的巴黎萬國博覽會，吸引訪客超過5000萬人。博覽會開展前，由法國建築師拉魯（Victor Laloux）設計的奧賽火車站落成通車，成為巴黎的一個重要交通樞紐。當時一位名叫德塔伊的畫家熱情讚歎富麗堂皇的奧賽火車站「多麼像一個陳列藝術品的宮殿！」

然而隨著鐵路交通的變化，奧賽火車站在運行了39年後宣告停止使用。設計精良的火車站被科技時代的發展所淘汰，隨之而來的是對這一建築未來命運的思考。

1973年，龐比度總統批准了將舊火車站改造為博物館。1986年12月1日，閒置長達47年之久的奧賽火車站華麗轉身，變成一處彙集了19世紀末至20世紀初法國現代藝術精華的博物館。由於奧賽博物館起到了連接古典與當代的作用，故其與法國文藝復興時期的藝術殿堂盧浮宮、承載當代藝術的龐比度藝術中心並稱「巴黎三大藝術寶庫」，成為藝術愛好者的朝聖之地。

奧賽博物館的改造工程採用了意大利女建築師奧倫蒂（Gae Aulenti）的設計，她將火車站古典主義風格的外立面及其大型圓頂建築等所有重要特徵全數保留，使奧賽博物館既是藝術的殿堂，也是建築與歷史的展示平台。牆面和天花板上的雕刻和圖案反映了當時的建築風格，鐵架結構和高天花板，木製月台和樓梯等不僅展現了19世紀工業設計的美學，更是歷史的延續。博物館的建築風格為藝術品創造了一個獨特的歷史背景，這種背景不僅增強了作品的表現力，還提升了觀眾的沉浸感。這些設計元素共同營造了一種十九世紀的懷舊氛圍，更體現了建築與藝術的融合。

火車站軌道及站台設計成為主要展區，兩邊各三層主要陳列繪畫作品，豁然開朗的中庭用錯落有致的雕塑藝術品作點綴，站在任何一個位置都能看到整個中庭空間形態的變化。羅丹的雕塑作品《地獄之門》，被擺放在開放的空間中，周圍的鐵架結構和光線設計突顯了雕塑的立體感和力量。而《地獄之門》上方沉思的男子雕像，正是羅丹最著名的作品《思想者》的原型。

梵高《隆河的星空》在開放式設計的寬敞環境中展示，背景高大的拱形窗戶提供了充足的自然光，讓觀眾感受到如同置身於畫作中的星空。大型窗戶和天窗將自然光引入，為藝術品提供了柔和的光線，莫奈作品《睡蓮》的展示空間，正是利用自然光照射，使畫面中水與光影的變化相呼應，強調了作品的色彩和細節，並創造出變化的光影效果，使得作品越發生動。德加的《舞蹈課》則陳放在原有的木質月台展區內，周圍的空間設計模仿舞蹈課的環境，讓觀眾能夠更深入地感受舞蹈的動感與活力。

博物館內部的標誌性設施-原火車站的巨型時鐘，一分一秒地走過了一個多世紀，成為歷史與現代對話的見證物。建築師奧倫蒂與奧賽博物館設計團隊，使奧賽火車站在保留歷史特色的同時，重生為一個現代化的藝術空間，展示了舊建築所能創造的新價值。這些藝術品的展示方式，藉由博物館的建築特色，增強了藝術作品的表現力，使觀眾能夠在歷史和藝術之間建立更深的聯繫。

時隔80多年之後，當年畫家德塔伊的讚歎竟然成為現實。