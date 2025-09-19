走進廣州花園酒店，看「現代主義建築最後的大師」貝聿銘留給出生之地的唯一傑作

上世紀八十年代初，「現代主義建築最後的大師」貝聿銘親自操刀設計總體方案，並點將由香港建築師司徒惠執掌室內設計，為他的出生地⸺廣州設計了「花園酒店」。

1985年8月28日，集園林、博物館、瀑布等景觀，蘊藏了廣府文化與東方哲思的「花園酒店」，在廣州核心地段落成並全面開業。這座以綻放的木棉花為標誌的酒店，主樓從空中俯瞰是一個Y字形的結構，現代的建築風格，優雅的室內設計，從酒店外觀、入口大堂、內部空間到每一層樓的每個細節，都展現出西方現代美學與中國傳統元素的完美融合。好的酒店設計，就應該是這樣一件秀外慧中的精緻藝術品。

正門入口處的圓拱形穹頂，是連接酒店內外的過渡結構，貝聿銘擅長以此展現他對光線、空間和材料的深刻理解。由金屬條組成的方格穹頂用1320塊玻璃磚鑲嵌而成，透明的結構讓自然光透入內部，流暢的曲線營造出開放明亮與歡迎的空間感，讓入口都成為建築的一個重要視覺焦點。

大堂是一間酒店的靈魂，司徒惠將中國傳統文化以及南國水鄉風情，來呼應貝聿銘的現代主義設計風格。左側古希臘風的紅漆柚木旋轉樓梯，卻讓人聯想到「花樣年華」場景中旗袍女子的中式韻味，右側的扶手電梯則是一個時代的印記--它是八十年代全國酒店的最長紀錄。設計師深諳風水學問，天花仿照古代宮殿頂部的巨型「金龍戲珠」木雕藻井，隱藏著道教「四象生八卦」的意念，與之相映成趣的《廣東水鄉石刻壁畫》，則只是用了簡單的線條，刻畫出滿滿的人間煙火味，香蕉、荔枝、菠蘿蜜等嶺南佳果躍然石上。點睛之筆是佔滿整個大堂正面的《紅樓夢》大理石貼金壁畫，採用佛山傳統剪紙風格，30 位工匠耗時七個月，用2公斤黃金打造成20萬片金箔，精心還原出金陵十二釵的婉轉故事。惟妙惟肖的人物造型，氣勢不凡的鎏金工藝，再配上二樓的紅木欄桿，大氣中透著典雅，讓所有進入酒店的客人都不免屏息靜氣，嘆為觀止。金庸先生也為此題字讚嘆：「花園酒店 如進榮國府 身在大觀園」。

花園酒店誕生於廣州開始以「花城」為號的年代，而酒店投資人是香港立法會首位華人議員、希慎興業時任主席利銘澤先生，集團總部位於銅鑼灣的大廈名為「Lee Garden」。也許這些都成為廣州花園酒店的命名因素以及設計意念。但讓其真正成為「花園」，則是以「天涯若比鄰」為主題的酒店後花園。在這片2.1萬平方米的嶺南園林中，18公尺落差的瀑布飛流直下，與意境悠遠的大型壁畫《楓橋夜泊》、《雁壁》情景交融。幽靜小路、假山怪石、亭台水榭、果木扶疏……，春有紅棉盛放，秋有桂花飄香，泉流錦鯉水中悠遊。走在青池紅橋間，仿彿置身古典嶺南畫卷，讓人產生隱居田園山林而非身居鬧市之幻覺。

廣州花園酒店與北京香山飯店，是貝聿銘在中國僅有的兩棟酒店作品。而花園酒店更是大師留給出生地唯一的建築傑作。出生於廣州，在香港度過童年時光，能說流利粵語，花園酒店是大師與廣州註定的緣份。

四十載年華流轉，花園酒店見證了廣州現代化進程中的所有重要時刻，1990 年成為中國首批五星級酒店之一，2007年又入選全國僅有三家的「白金五星級飯店」，這份殊榮至今未再新增。花園酒店依舊是花城最亮麗的一顆明珠。

廣州花園酒店

地址：中國廣東省廣州市越秀區環市東路368號

網站按此