派對約會前必讀！3個讓眼妝更深邃迷人的小捌步，推介今季最Trendy的5款眼影

一對迷人深邃的電眼,能讓你在派對中成為焦點,亦能打動你心儀的那位男士,成為裙下之臣。今次想趁著年尾這個普天同慶的日子,和大家分享3個令眼妝更優雅迷人的化妝小捌步,更分享今季最Trendy的5款眼影,不論是自然妝效或是深邃眼眸都適用。

1/為眼皮打底

想眼影更顯色更持久,就必須要在上眼妝前,為眼皮打底。至於是用甚麼產品來打底,就要視乎你的皮膚狀況。眼周容易出油的話,建議使用碎粉,用化妝掃沾少量平時用來定妝的碎粉,在眼皮上輕輕塗一層,就能解決溶妝情況。如果眼周肌膚乾燥,容易出細紋的話,建議使用較滋潤的眼影打底霜,既可減粉眼紋出現,亦可令後續的眼影更顯色。

2/先上眼影,後上粉底

相信很多女生都習慣先上粉底,再化眼妝,這個次序用於日常妝都可以,但如果是派對妝容就未必適合。因為派對容妝層次較多,亦多用閃粉,化妝時一時不留神,就很容易弄得眼底很髒,甚至弄花底妝。建議化派對妝時,先化好眼妝,然後再上粉底、遮瑕,就能打造出亮眼精緻的妝容。

3/別忘記捲曲睫毛

眼影化得再靚,也別忘記捲曲睫毛,又翹又長的睫毛可以令眼睛放大效果加倍!筆者習慣先用打火機輕輕加熱睫毛夾,然後再夾睫毛,可以令睫毛更持久捲曲,或者直接去美容院做角蛋白電眼睫毛,效果更佳。

至於眼影應用甚麼色調?推介以下5款眼影盤給你:

Dior的眼影盤粉質細緻,顯色度和持久度都不錯,是筆者最愛的眼影品牌之一。今次推出的高級訂製十色眼影更令人心動,眼影盒飾上品牌著名的飾邊和豹紋圖騰,眼影顏色從自然玫瑰木色到亮澤粉紅色;從深邃紫紅色到自信自若的磚紅色、茶棕色,無論日常約會或節目派對都用得上。

*2022年12月29日Dior美妍網店http://shop.diorbeauty.hk 及Dior Beauty 流動應用程式率先發售

MAKE UP FOR EVER 限定版9色眼影盤,眼影顯色度高,持妝12小時,由啞緻到金屬光到絲光,一盒就可以mix and match出不同配搭。內置化妝鏡,方便隨時隨地補妝。

LUNASOL全新節日限定眼影盤,以啡色為主色調,配上不同質感的米啡色,無論甚麼膚色、瞳孔都能駕馭,輕鬆打造亮麗繽紛的節日妝容。

若嫌影眼盤色調較多較難配搭,推介的ettusais的深邃雙色眼影,有齊亮澤與啞緻兩種質感,新手化妝都能輕易駕馭。推介華麗感滿滿的玫瑰色調,以啡調粉紅兩種不同深淺度的玫瑰色帶出輕熟女氣質低,低調優雅又帶點浪漫。

RMK以容易配搭的米色和啡色為基調,打造出20款眼影顏色,採用濕式配方,帶出水潤柔滑的三種質感,無論是單色或組合使用,都能把色彩的濃淡、明暗、光澤度的不同呈現於眼瞼上,創造出不同可能性。