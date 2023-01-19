潔面大有學問！4個關於潔面的知識，很多人第一個步驟已經做漏了！

有潔淨的皮膚才是養成好膚質的第一步，今次就和大家分享4個關於潔面的知識。

年廿八洗邋遢，除了收拾好家居、辦公室來迎接新年外，也別忘記為肌膚做好清潔，因為有潔淨的皮膚才是養成好膚質的第一步，今次就和大家分享4個關於潔面的知識。

#1 洗面前要清潔雙手

很多人都做漏了這一步！我們每日都接觸很多細菌，如果直接用滿佈細菌的雙手來潔面，就會令細菌接觸皮膚，有可能造成皮膚敏感或發炎、生痘痘。

建議潔面前先用潔手液消毒雙手，再進行洗面的步驟。

#2 不要直接把洗面乳塗上面

你有試過貪方便，直接把洗面乳塗上面部清潔嗎？這個做法會刺激皮膚，也容易令洗面乳的化學成份殘留在皮膚上。因為洗面乳當中含活性界面，需要混合水來達到乳化過程，產生泡泡，可以深入毛孔帶走油脂污垢，也減少刺激性。

建議潔面時先用水濕面，再取適量洗面乳加水搓至起泡，用泡沫潔面，也能減少手指與肌膚的磨擦，避免拉扯產生皺紋。

#3 不要用毛巾抹面

洗完面後，要立刻印乾面上水分。有些人習慣用毛巾抹面，但毛巾容易滋生細菌，不是最乾淨的方法。

建議用即棄的潔面巾或柔軟的紙巾輕輕印走水分，然後再塗護膚品。

#4 注意每日的洗面次數

洗面是很重要，但不是愈多愈好，洗得太頻繁會破壞油脂分泌，可能會愈洗愈易出油，甚至引起敏感。

建議每日的洗面次數要視乎膚質而定：油性肌膚人士每日可潔面2次，最多3次；乾性肌膚更可只在晚上用潔面乳洗面，早上可用清水就足夠。

了解洗面的知識後，也別忘記依照皮膚狀態，選用適合的潔面產品：