Beauty
Lazy Girl Beauty Hacks
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

27/11/2023

聖誕倒數月曆 | 低於4折入手皇牌產品！mtm labo、Benefit等8款高性價比倒數月曆、禮盒

#Makeup Trends #Skin & Body Care #benefit #Clarins #月曆 #倒數月曆 #beauty #mtm Labo #美妝品
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Jessica CC

    Jessica CC

    前美容編輯，現在是自由工作者。可能工作太自由，不經不覺變得愈來愈懶，開始想盡方法用最短的時間變得最靚，成功挑戰用5分鐘化好全妝出門。

     

    有著天蠍座矛盾的性格，追求穩定卻很怕悶，工作如是，連扮靚也如是。於是，以身試「法」，試盡不同的美妝護膚修身秘方，和大家分享真實用後感；也會將新奇有趣的日韓美妝貼士帶給大家。

    Lazy Girl Beauty Hacks

    逢周四更新

　　一年來到最後一個月，工作、聚會都堆在一起，雖然有點煩躁，但不要忘記留點喘息空間給自己，慰勞一下自己這年來的付出與努力。各大品牌都趁年尾推出聖誕倒數月曆，無論你喜歡每日拆一份小禮物，還是喜歡一氣呵的大驚喜，以下精選的8款聖誕倒數月曆及禮盒都滿足到你身心靈的需要，重點是性價比不錯，值得入手！

 

Benefit願望成真美妝聖誕倒數月曆

 

 

　　這是Benefi首次推出聖誕倒數月曆，以60年代聖誕派對為靈感，含有24款Benefit 的人氣美妝產品，有齊眉妝產品，底霜、胭脂蜜粉等，滿足到派對妝容所需。

 

Benefit All I Want 願望成真美妝聖誕倒數月曆 HK$1,330（價值HK$2,882）

-Roller Lash 捲翹睫毛膏（黑色）|貨裝

-The POREfessional毛孔細緻底霜|貨裝

-Fluff Up 百變定形啞緻眉蠟|貨裝

-多功能伸縮胭脂掃

-The POREfessional輕裸無重毛孔細緻霜|迷你裝

-Hoola 古銅胭脂蜜粉|迷你裝

-Willa 玫瑰豆沙胭脂蜜粉|迷你裝

-Shellie溫暖海貝粉色胭脂蜜粉|迷你裝

-Terra香檳磚紅胭脂蜜粉|迷你裝

-Crystah草莓亮麗胭脂蜜粉|迷你裝

-24-HR Brow Setter透明定型眉膏|旅行裝

-The POREfessional Good Cleanup 清潔滑溜潔面泡沫|旅行裝

-The POREfessional Tight'n Toned 緊緻毛孔爽膚泡沫|旅行裝

-The POREfessional Deep Retreat深層淨化毛孔泥膜|旅行裝

-The POREfessional: Super Setter強力無重定妝噴霧|旅行裝

-Benetint 玫瑰胭脂水|旅行裝

-Plushtint絲絨柔霧滋潤唇釉（12 Purrr）|旅行裝

-Splashtint波光水漾滋潤唇釉（17 Heat Wave）|迷你裝

-BADgal BANG! 壞女孩無重豐盈睫毛液（黑色）|旅行裝

-They're Real!以真亂假睫毛膏（黑色）|旅行裝

-They’re Real磁力睫毛液（黑色）|旅行裝

-Fan Fest 電眼羽扇豐盈睫毛膏|旅行裝

-Gimme Brow+ 豐眉膏升級版（3號色）| 旅行裝

-Precisely, my brow立體塑形眉筆（4號色）| 旅行裝

 

　　除了倒數日曆外，Benefit亦有推出多款節日禮盒，大約半價就可以入手皇牌產品，送禮也得體實用。

 

BADgal Season淘氣女孩節日組合 售價HK$310 (價值HK$645)

BADgal BANG!壞女孩無重豐盈睫毛液(黑色) | 貨裝

PomPom石榴玫瑰色胭脂蜜粉 | 貨裝

The POREfessional毛孔細緻霜| 迷你裝

Giftin’ Goodies華麗炫彩節日套裝   售價HK$400 (價值HK$835)

The POREfessional毛孔細緻霜 | 貨裝

Precisely, My Brow Pencil立體塑形眉筆（4號色） I 貨裝

Hoola古銅胭脂蜜粉 | 迷你裝

They’re Real!以真亂假睫毛膏（濃黑色） | 迷你裝

 

查詢：Benefit

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應
更多Lazy Girl Beauty Hacks文章

You May Also Like

#Makeup Trends #Skin & Body Care #benefit #Clarins #月曆 #倒數月曆 #beauty #mtm Labo #美妝品
More on Beauty

放大顯示
名廚食譜

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk