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14/03/2024

睫毛膏推薦：對抗潮濕天氣睫毛下垂！日牌金屬刷頭睫毛膏、開架名牌飛天睫毛膏

#beauty #美妝 #睫毛膏 #MilleFee睫毛膏 #Makeup Trends
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  • Jessica CC

    Jessica CC

    前美容編輯，現在是自由工作者。可能工作太自由，不經不覺變得愈來愈懶，開始想盡方法用最短的時間變得最靚，成功挑戰用5分鐘化好全妝出門。

     

    有著天蠍座矛盾的性格，追求穩定卻很怕悶，工作如是，連扮靚也如是。於是，以身試「法」，試盡不同的美妝護膚修身秘方，和大家分享真實用後感；也會將新奇有趣的日韓美妝貼士帶給大家。

    Lazy Girl Beauty Hacks

    逢周四更新

　　無論有幾趕時間出門，筆者都總要塗上睫毛膏，因為那是眼妝的靈魂，讓人看起來更精神。不過春天天氣潮濕，塗完睫毛膏很快又會塌下來，令人很沮喪呢。今次想和大家分享筆者最近喜歡的兩支睫毛膏，在潮濕的天氣下也能達到理想的效果。

 

 

MilleFee金屬刷自然捲翹纖長睫毛膏

 

 

　　一般的睫毛膏刷頭都是毛質的，但MilleFee這支不一樣，它的刷頭是金屬製，比一般的睫毛刷幼細，筆者起初還怕沒有刷毛，可能會塗不出效果。不過試用後，這個疑慮完全打消了！因為實在太好用，不只能塗出根根分明的眼睫毛，還不怕刷頭會沾到眼皮，弄花眼妝，就算是化妝新手，或者趕時間出門隨便塗眼睫毛，這支睫毛膏都十分適合，輕鬆打造出日常自然的妝感。

 

 

　　睫毛膏亦添加了美肌成份，含有葵花籽油、紫玫瑰提取物、鱷梨油等植物保濕成分，有助保濕及滋潤眼周肌膚，化妝同時護膚。

 

　　在持久度上，這支睫毛膏表現都很不錯，筆者容易流眼水，基本上出一整日都沒有明顯暈染的情況。不過落妝時就不能偷懶，一定要用眼唇專用的落妝油才能卸妝。

 

　　香港暫時未有門市可以買到MilleFee的化妝品，有興趣可以到官網購買或靠朋友去日本旅行時代購。

 

 

 

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