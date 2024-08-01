IVE張員瑛同款！HELLO KITTY 揭蓋手機、粉紅色AirPods原來是化妝品！

化妝品除了好用，擁有吸睛亮眼的包裝會更吸引，每次從梳妝櫃拿出來也會覺得賞心悅目，化起妝來都特別有心機。時下流行Y2K風格，筆者想分享兩款外表超美的彩妝，有復古元素，又有色彩鮮明的candy colour，看看心情也會變好。

隨著Year 2000熱潮的回歸，連帶一些當時流行的卡通人物，例如Sanrio 的Melody、布甸狗等也捲土重來。今年正值HELLO KITTY 50歲生日，韓國的彩妝品牌AMUSE就聯同女團IVE的張員瑛一起合作，推出HELLO KITTY主題的彩妝。

AMUSE X HELLO KITTY系列把皇牌彩妝換上有經典的卡通圖案，包括印有KITTY的格眼影盤、果凍唇釉、氣墊粉餅等，而其中造型最可愛的是張員瑛在宣傳影片中拿著的掀蓋電話，完住勾起筆者的童年回憶。

這款手機造型的化妝品原來是唇膏、胭脂兩用霜，有兩種色調，分別是活力橘和少女，顏色粉嫩有透明感，還貼心的附有小鏡子，外出時補妝也很方便。

查詢：AMUSE

介紹完揭蓋手機，就回到現代，是無線藍芽耳機外型的唇彩！來自彩妝品牌GOGOTALES的二合一Airpods唇釉，小小一盒就有齊霧面及鏡面兩種質地，5款色調選擇。

Airpods唇釉標榜不易脫色及保濕力高，更貼心的附上小唇棒，可以畫出細緻完美的唇妝。有日本用家就大讚可愛，豐唇效果好，更有人說朋友想要耳機，於是就送這款唇釉給她了。這樣看來，唇釉除了自用收藏外，也很適合和朋友開玩笑呢！

筆者是在日本網店Qoo10發現GOGOTALES這款唇釉，其產品可愛的包裝深受日本女生歡迎，在暢銷榜就找得到，但原來GOGOTALES的公司註冊地址竟然在香港，看來筆者也要好好認識一下了。

查詢：https://www.instagram.com/gogotales.official/