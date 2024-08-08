捱夜睇奧運皮膚差兼無精神？3個護膚急救小貼士讓你保持容光煥發！

近期大家的話題都離不開巴黎奧運，筆者每晚都會追看喜歡的比賽項目，但由於時差問題，不少項目都是在深夜甚至凌晨進行，每晚都「捱夜」觀賽，在睡眠不足的情況下，第二天又要早起上班，皮膚和身體都很累，相信大家都想和香港游泳代表何詩蓓一樣，比賽後只在家中睡覺，甚麼也不做。

補眠固然重要，但想捱夜後的第二天仍然保持容光煥發，精精神神去應付工作或其他活動，就不妨試試以下的方法。

喝對咖啡才有用！

大家都知喝咖啡可以提神，但你又知道怎樣才喝得對嗎？當我們喝下咖啡後，大約需要30分鐘後才開始見效，而2小時內，血液的咖啡因濃度會達到最高，然後維持約2至4個小時。如果想早上有精神處理工作，建議出門前先喝咖啡，在上班途中可以小休一下，到公司後，咖啡就可以發揮最佳的提神作用。

不過，如果你習慣喝茶餐廳的咖啡或其他調味咖啡，就有可能愈喝愈想睡。因為這類咖啡含有砂糖、糖漿、奶精或鮮忌廉，身體喝入這些糖份後，就會額外製造胰島素來降低血糖，令身體感到更累更想睡覺。因此，想提神建議喝黑咖啡，如果想加奶，可以選擇升糖指數較低的豆奶或杏仁奶。

補充維他命B雜

捱夜過後，身體的內分泌及代謝過程也會改變，很容易影響第二晚的睡眠質素。建議適當補充維他命B雜，有助調解新陳代謝、增強免疫系統，也有助改善皮膚的缺水及泛黃問題。

想補充維他命B雜也很方便，不少肉類及豆製品都含豐富維他命B雜，便利店也有小小一支的維他命B的飲品，捱夜後喝，當晚就可以休息的比較好。

面膜去黃去水腫

除了抖足精神外，當然也要幫皮膚急救。捱夜過後，皮膚會變得暗啞及蠟黃，甚至會影響肌膚水油平衡而出痘痘。筆者認為最有效快捷的急救方法是敷面膜，可以即時為肌膚補水，讓面膜精華注入肌膚。不過早起趕出門，就建議選擇一些只需短時間就敷完的面膜，讓肌膚重搭透亮的光澤感。

Evolve Beauty MIRACLE VITAMIN C MASK3分鐘奇蹟果凍面膜

果凍面膜採用100%天然果酸，包括來自甘蔗的乙醇酸、秘魯瑪卡及木瓜提取物，短短3分鐘就有助於溫和去除皮膚表面的死皮，增加細胞更新，增添皮膚光澤感。

查詢：Evolve Beauty

POME海洋納米5秒祛皺眼膜

有別於一般紙面膜或凍膜，以專利電紡納米纖維技術將活性深海膠原蛋白編織成納米纖維，做到「5秒吸收」，把4種天然活性成分深入肌底，有效吸收至2.5mm深的真皮層，補充膠原蛋白及維C等養分，有助減淡細紋、浮腫。

查詢：POME BEAUTY