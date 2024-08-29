Beauty
Lazy Girl Beauty Hacks
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

29/08/2024

超有效改善毛孔和細紋？風靡韓國美妝界的微針精華VT COSMETICS值得一試嗎？超痛的真實用後感！

#微針精華 #VT COSMETICS #韓國微針精華 #美容 #beauty #Skincare #Reedle Shot 100 #Editors Pick #Skin & Body Care
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Jessica CC

    Jessica CC

    前美容編輯，現在是自由工作者。可能工作太自由，不經不覺變得愈來愈懶，開始想盡方法用最短的時間變得最靚，成功挑戰用5分鐘化好全妝出門。

     

    有著天蠍座矛盾的性格，追求穩定卻很怕悶，工作如是，連扮靚也如是。於是，以身試「法」，試盡不同的美妝護膚修身秘方，和大家分享真實用後感；也會將新奇有趣的日韓美妝貼士帶給大家。

    Lazy Girl Beauty Hacks

    逢周四更新

　　早前到韓國旅遊，分享了Oliver Young必買保養品後，不少朋友看到文章後也追問VT COSMETICS 塗抹式微針精華的用後感，是不是真的很有效？今次就和大家分享一下真實的用後感。

 

 

　　首先介紹一下VT COSMETICS 塗抹式微針精華，獨家的Cicahyalon™ 和Cica Reedle™，將積雪草、三重透明質酸、HPR（維他命A衍生物）等，透過比毛孔細小14倍的微針深入肌底，打通堵塞的毛孔、促進肌膚再生，有助改善毛孔大小、細紋等作用。臨床實證，使用2星期後，毛孔數量減少70%，垂直毛孔減少55%。精華的Reedle Shot分有不同濃度，由最少的50至最高的700，數字愈大代表精華內含的微針數量，未用過或者敏感肌建議由100開始嘗試。

 

 

　　筆者是敏感肌，於是入手了一支Reedle Shot 100來試，不過發生了一段小插曲！當時拆開包裝盒，見到盒內附送了三支試用裝，所以決定拆開試用裝來用，如果真的很敏感，不適合自己就可以把未拆的貨裝送給朋友。不過，筆者沒想到試用裝原來是Reedle Shot 300，濃度比100多2倍，塗上面後，真！的！超！痛！是會痛到默默流眼水的痛（筆者超不能忍痛的）。雖然如此，但筆者還是有遵照用法，輕輕按摩至被完全吸收才罷休。然後感覺到皮膚開始發熱，變紅及痕癢，不過產品說明指這些是使用後的正常情況。

 

這是用後隔天的情況，皮膚仍然泛紅及發熱。

 

　　可能因為精華劑量太濃，加上本身肌膚敏感，以上的泛紅及發熱情況持續了接近2日，連睡覺時臉部擦到枕頭也會有點痛；本來想把這支精華轉贈給其他朋友，但隔天當肌膚回復正常時，竟然覺得皮膚看起來有嫩滑了一點，真的用一次就見效！於是決定由Reedle Shot 100持續用。

 

VT COSMETICS 塗抹式微針精華Reedle Shot 100 的質地很輕，容易推開，每次使用一粒豆的份量已足夠。

 

　　暫時用了一個月多一點，最明顯的變化是皮膚真的有稍稍變得平滑，特別是困擾了很久的笑紋。筆者一直都很在意臉頰的那條笑紋，不化妝的時候還太不明顯，但只要一上粉底，無論是幾透薄，或者幾滋潤的粉底，那條紋都會一直出現。不過用了Reedle Shot 100後，那條紋真的有明顯變淺，化妝後也不會有卡粉的情況，效果很滿意呢！

 

 

　　如果你不怕痛，這支精華是絕對值得一試，不僅價錢真的很親民，效果也理想。筆者在Oliver Young買是KRW28000，如果在大創百貨買的試用裝更便宜，一盒6包2 ml的試用裝，只需KRW3000，不過長期缺貨。除了在韓國旅行時入手外，香港有不少代購店都有售，iherb也可以買到，不過售價當然就比較高，有興趣的話不妨了解一下。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》【奧運劍擊熱】大師兄張小倫親身分享！贏在起跑線=壓力？如何培育子女有卓越成就？► 即睇

我要回應
更多Lazy Girl Beauty Hacks文章
You May Also Like
#微針精華 #VT COSMETICS #韓國微針精華 #美容 #beauty #Skincare #Reedle Shot 100 #Editors Pick #Skin & Body Care
More on Beauty

放大顯示
名廚食譜
Luxury Watch Trends for 2024

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk