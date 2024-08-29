超有效改善毛孔和細紋？風靡韓國美妝界的微針精華VT COSMETICS值得一試嗎？超痛的真實用後感！

早前到韓國旅遊，分享了Oliver Young必買保養品後，不少朋友看到文章後也追問VT COSMETICS 塗抹式微針精華的用後感，是不是真的很有效？今次就和大家分享一下真實的用後感。

首先介紹一下VT COSMETICS 塗抹式微針精華，獨家的Cicahyalon™ 和Cica Reedle™，將積雪草、三重透明質酸、HPR（維他命A衍生物）等，透過比毛孔細小14倍的微針深入肌底，打通堵塞的毛孔、促進肌膚再生，有助改善毛孔大小、細紋等作用。臨床實證，使用2星期後，毛孔數量減少70%，垂直毛孔減少55%。精華的Reedle Shot分有不同濃度，由最少的50至最高的700，數字愈大代表精華內含的微針數量，未用過或者敏感肌建議由100開始嘗試。

筆者是敏感肌，於是入手了一支Reedle Shot 100來試，不過發生了一段小插曲！當時拆開包裝盒，見到盒內附送了三支試用裝，所以決定拆開試用裝來用，如果真的很敏感，不適合自己就可以把未拆的貨裝送給朋友。不過，筆者沒想到試用裝原來是Reedle Shot 300，濃度比100多2倍，塗上面後，真！的！超！痛！是會痛到默默流眼水的痛（筆者超不能忍痛的）。雖然如此，但筆者還是有遵照用法，輕輕按摩至被完全吸收才罷休。然後感覺到皮膚開始發熱，變紅及痕癢，不過產品說明指這些是使用後的正常情況。

可能因為精華劑量太濃，加上本身肌膚敏感，以上的泛紅及發熱情況持續了接近2日，連睡覺時臉部擦到枕頭也會有點痛；本來想把這支精華轉贈給其他朋友，但隔天當肌膚回復正常時，竟然覺得皮膚看起來有嫩滑了一點，真的用一次就見效！於是決定由Reedle Shot 100持續用。

暫時用了一個月多一點，最明顯的變化是皮膚真的有稍稍變得平滑，特別是困擾了很久的笑紋。筆者一直都很在意臉頰的那條笑紋，不化妝的時候還太不明顯，但只要一上粉底，無論是幾透薄，或者幾滋潤的粉底，那條紋都會一直出現。不過用了Reedle Shot 100後，那條紋真的有明顯變淺，化妝後也不會有卡粉的情況，效果很滿意呢！

如果你不怕痛，這支精華是絕對值得一試，不僅價錢真的很親民，效果也理想。筆者在Oliver Young買是KRW28000，如果在大創百貨買的試用裝更便宜，一盒6包2 ml的試用裝，只需KRW3000，不過長期缺貨。除了在韓國旅行時入手外，香港有不少代購店都有售，iherb也可以買到，不過售價當然就比較高，有興趣的話不妨了解一下。