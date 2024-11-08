面膜怎麼敷最有效？好多人忽略這步驟！三文治式敷面膜法讓肌膚飲飽水，有效對抗乾燥天氣！

天氣開始轉涼，空氣變得乾燥，記得要多敷面膜去滋潤肌膚，減少因轉天氣而造成的皮膚問題。除了挑選適合膚質的面膜外，很多人都會忽略敷面膜的方法，以為隨便敷在臉上就可以了，但這樣不但浪費時間，更不能發揮面膜的最佳功效。今次就和大家分享「三文治」式的敷面膜方法，能讓肌膚吸收到最多的精華，發揮到面膜精華的最佳效果喔！

步驟一

大家平時敷Paper mask，是不是習慣拆開包裝就把面膜敷上面？這樣做可能會發現部份位置的面膜紙比較乾，而包裝袋內亦會剩下很多精華液。

其實在拆包裝前，應該先按壓面膜，讓面膜完全吸收包裝袋內的精華，並且平均分佈。

步驟二

以為拆開完包裝就可以拿面膜出來敷？NONO！還有多一個步驟，就是先倒出包裝袋內的精華液，塗在乾淨的面上，視為「三文治」式的第一層，然後才拿出面膜敷上，是第二層。面膜紙的重量可以把精華液壓入皮膚內，有助吸收。

步驟三

以為敷上面膜就完成？NONO！面膜紙的剪裁較難適合所有人的輪廓及面型，可以用小鉸剪修剪面膜紙，令到面膜更貼服。筆者面型比較小，通常都會修剪嘴巴附近的位置，令面膜可以遮蓋到鼻翼及法令紋的位置。

步驟四

在等待的時間中，也不可偷懶，筆者習慣用美容儀在面膜上按摩，將面膜的精華導入肌膚內，增強面膜的功效，就像「三文治」式的第三層。如果沒有美容儀，也可以用面部的按摩棒代替，有助加速血液循環，吸收更多精華。

步驟五

按指示的時間敷完面膜後，千萬不要撕走面膜就倒頭大睡，可以用水洗走面上多餘的精華，然後再塗上乳霜、精華油等，鎖住肌膚水份，這樣就可以擁有飲飽水的膚質。

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