實試韓國「Do臉」！醫美新手上路：從預約、諮詢到療程，謹記3大注意事項！

上幾篇文章分享了和閨密們去首爾旅行的美妝戰利品，但女人去韓國除了逛街購物外，當然少不了一起去「Do臉」！「Do臉」這個詞彙筆者也是今次旅程才學會的，就是去韓國的皮膚科進行各種變年輕、變美的療程，也就是「醫美」。

我們對於醫美也是超級新手，在香港最多也是到美容院做簡單的Facial或者打斑等療程。不過隨著年紀開始成熟，30歲過後就要做些能顯著抗衰老的醫美療程。而韓國的皮膚科可以做的療程實在太多元化及普遍，打開IG就見到KOL分享去韓國做醫美的短片，效果好像也不錯；重點是價錢比香港便宜，好像沒有不做的理由吧？

今篇文章不是分享我們做了甚麼療程或者效果，而是作為醫美新手，去韓國看皮膚科需要留意的事項，有些事項我們完全沒有考慮，幸好沒有帶來甚麼太大的影響。

預約時間要避開假期

我們預約了星期六早上10時45分，屬於當天的第二個時段。預約時曾向客服查詢整個療程所需時間，客服指整個流程大約需要3小時。由於我們是當日晚上7時的航班回港，理論上時間很鬆動，完成療程後可以在附近吃下午茶再慢慢去機場。

不過，星期六真的很多人來看診！我們選的這間皮膚科診所雖然有接待外國遊客，但現場也見到不少韓國本地人光顧。我們由諮詢到離開診所，用了5小時，而當中大部分時間都是等待，真正接受療程大約是20至30分鐘。還好我們一開始有向職員提出最遲要離開的時間，他們有幫我們安排，但等待時間實在太長，有聽到其他客人因為等候時間太長，要放棄部分療程及退款。

因此，如果大家時間許可，可以避開假期或繁忙時間，也建議不要安排在第一日或最後一日的行程，預留充足時間會更理想。

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