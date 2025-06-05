05/06/2025
實試韓國「Do臉」！醫美新手上路：從預約、諮詢到療程，謹記3大注意事項！
Jessica CC
Jessica CC
前美容編輯，現在是自由工作者。可能工作太自由，不經不覺變得愈來愈懶，開始想盡方法用最短的時間變得最靚，成功挑戰用5分鐘化好全妝出門。
有著天蠍座矛盾的性格，追求穩定卻很怕悶，工作如是，連扮靚也如是。於是，以身試「法」，試盡不同的美妝護膚修身秘方，和大家分享真實用後感；也會將新奇有趣的日韓美妝貼士帶給大家。
Lazy Girl Beauty Hacks
逢周四更新
上幾篇文章分享了和閨密們去首爾旅行的美妝戰利品，但女人去韓國除了逛街購物外，當然少不了一起去「Do臉」！「Do臉」這個詞彙筆者也是今次旅程才學會的，就是去韓國的皮膚科進行各種變年輕、變美的療程，也就是「醫美」。
我們對於醫美也是超級新手，在香港最多也是到美容院做簡單的Facial或者打斑等療程。不過隨著年紀開始成熟，30歲過後就要做些能顯著抗衰老的醫美療程。而韓國的皮膚科可以做的療程實在太多元化及普遍，打開IG就見到KOL分享去韓國做醫美的短片，效果好像也不錯；重點是價錢比香港便宜，好像沒有不做的理由吧？
今篇文章不是分享我們做了甚麼療程或者效果，而是作為醫美新手，去韓國看皮膚科需要留意的事項，有些事項我們完全沒有考慮，幸好沒有帶來甚麼太大的影響。
預約時間要避開假期
我們預約了星期六早上10時45分，屬於當天的第二個時段。預約時曾向客服查詢整個療程所需時間，客服指整個流程大約需要3小時。由於我們是當日晚上7時的航班回港，理論上時間很鬆動，完成療程後可以在附近吃下午茶再慢慢去機場。
不過，星期六真的很多人來看診！我們選的這間皮膚科診所雖然有接待外國遊客，但現場也見到不少韓國本地人光顧。我們由諮詢到離開診所，用了5小時，而當中大部分時間都是等待，真正接受療程大約是20至30分鐘。還好我們一開始有向職員提出最遲要離開的時間，他們有幫我們安排，但等待時間實在太長，有聽到其他客人因為等候時間太長，要放棄部分療程及退款。
因此，如果大家時間許可，可以避開假期或繁忙時間，也建議不要安排在第一日或最後一日的行程，預留充足時間會更理想。
下頁看更多注意事項！
《說說心理話》「四徑跑手」的驚人意志原來是這樣練成的：小時候曾挨窮挨餓，17歲來港定居，言語不通，沒有朋友… 到現在成為消防處救護總隊目► 即睇