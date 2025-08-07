Beauty
Lazy Girl Beauty Hacks
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

07/08/2025

喝太多咖啡奶茶令牙齒變黃？3大居家美白牙齒方法，告別惱人牙漬！

#美白牙齒 #Body Care & Hair #Editor’s Pick #咖啡 #美白牙貼 #牙漬 #奶茶 #漱口水 #牙黃 #美白牙膏 #Editors Pick #Skin & Body Care
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Jessica CC

    Jessica CC

    前美容編輯，現在是自由工作者。可能工作太自由，不經不覺變得愈來愈懶，開始想盡方法用最短的時間變得最靚，成功挑戰用5分鐘化好全妝出門。

     

    有著天蠍座矛盾的性格，追求穩定卻很怕悶，工作如是，連扮靚也如是。於是，以身試「法」，試盡不同的美妝護膚修身秘方，和大家分享真實用後感；也會將新奇有趣的日韓美妝貼士帶給大家。

    Lazy Girl Beauty Hacks

    逢周四更新

　　俗語「一白遮三醜」，除了皮膚白外，愛美的女生例如筆者更追求牙齒要雪白，但平日愛喝咖啡、奶茶，間中喝喝中藥調理身體，明明沒有吸煙習慣，但牙齒就是不經不覺變黃，甚至出現牙漬，見到當下真的很驚惶失措。幸好及早發現，花了一、兩星期就把牙漬清潔掉，顏色比之前更白了一些，今次就和大家分享3個防止牙齒變黃的小貼士，在家就可以做到了！

 

#1 使用含氟的美白牙膏

 

　　每日使用美白牙膏清潔牙齒是最直接的方法。購買牙膏時可以選擇含有輕微的研磨劑（如二氧化矽、磷酸氫鈣、水合矽石等）或美白成分（如過氧化氫），這些成份有助去除牙齒表面的咖啡、茶、紅酒、朱古力等色素。含氟成分同時強化牙釉質，預防蛀牙。

 

　　筆者就用了以下兩款牙膏改善，每日早晚使用，刷牙時，確保牙膏覆蓋所有牙齒表面2分鐘，對於近期形成的色素沉澱有比較明顯的效果。

 

 

#2 使用美白漱口水

 

　　因為筆者近期實在太愛喝咖啡了，而喝完咖啡除了牙齒有機會變黃外，咖啡中的單寧會與口腔中的蛋白質及細菌結合，會產生異味。因此，每次喝完咖啡後及睡覺前，筆者都會使用含美白功能的漱口水清潔。常見的美白漱口水成分有研磨顆粒碳酸鈣及過氧化物，建議選擇不含酒精成份的漱口水，比較不傷害口腔黏膜。此外，也可以使用淡鹽水漱口，有助於減少牙菌斑形成。

 


這款是筆者常用的美白漱口水，在日式藥妝店就找到了。

 

#3 美白牙貼

 

　　以上的美白牙齒方法對短期形成的污漬比較有效，但如果想針對長期的牙漬或者想牙齒顏色提亮，就需要用美白牙貼。原理是將含美白劑的貼片貼在牙齒上約30分鐘，讓牙齒吸收美白劑。一個美白療程大約需要14-20日才會見到效果，不過這個方法就不建議敏感牙齒人士使用。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》​​► 立即參加

我要回應
更多Lazy Girl Beauty Hacks文章
You May Also Like
#美白牙齒 #Body Care & Hair #Editor’s Pick #咖啡 #美白牙貼 #牙漬 #奶茶 #漱口水 #牙黃 #美白牙膏 #Editors Pick #Skin & Body Care
More on Beauty

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

etnet.com.hk