日本限定手信清單！Le Labo京都金木犀香水到Suica企鵝潔面皂，把旅行的回憶通通帶回家！

暑假是旅遊旺季，加上地震預言沒有成真，相信很多香港人都開始計劃「返鄉下」去日本旅行。而去旅行又點少得買手信呢？面膜、唇膏這些用來送禮都太普通了，今次想介紹3款日本限定的手信清單給大家，讓身在香港的親人、好友和同事感受到日本的獨有的城市氣息。

香氛品牌LE LABO的香水一向很受歡迎，特別是以每個城市特色而調配的LABO City Exclusives系列。日本就有以木調香氣為主調的東京GAIAC10，而在今年9月，LE LABO將新推出京都限定的OSMATHUS19，是以金木犀（桂花）作主調的花香香水。

淡香氛的前調是熏香和薰衣草，熏香是種帶有土壤氣息和樹脂香味的香氣，讓人聯想起京都的傳統木材建築，混合桂花的柔滑清香，調配出融合傳統與現代的獨特香氣。

雖然OSMATHUS19要等到9月才買到，但迷你體驗裝就已經於8月搶先一步發售，此外，這支1.5ML的體驗裝會聯同其他4款「城市專屬系列」一同發售，包括代表東京的GAIAC 10、巴黎的VANILLE 44、柏林的CEDRAT 37和上海的MYRRHE 55，很適合送給喜歡旅行的朋友。

OSMATHUS19 淡香氛

價錢：15mL ¥22,660、50mL ¥50,820、100mL ¥73,700

發售時間：2025年9月1日至9月30日

銷售地點：Le Labo門市、百貨公司及官方網店

「探索裝」OSMATHUS19 1.5ML 及「探索套裝」1.5MLx 5款

價錢：¥1,650及 ¥8,250

發售時間：即日至9月30日

發售地點：Le Labo門市、官方網店

查詢：Le Labo

8月到10月是日本巨峰提子的盛產季節，不過水果比較難帶回香港做手信，不如送上含有巨峰提子香氣的護膚用品？日本家品品牌Afternoon Tea Living把巨峰提子和紅茶結合，將於8月20日推出一系列名為Kyoho Assam「巨峰阿薩姆」的香氣系列。官方形容這款香氣既成熟又清爽，有巨峰提子的清新果香，也有阿薩姆茶的精緻香氣，是一款很適合夏末初秋的氣味。

除了香氣特別外，包裝也同樣可愛，是茶壺造型的香氛凝膠和潤唇膏！香氛凝膠很適合擺放在玄關或客廳，好看又可以放鬆精神；而護手霜、唇膏和指甲油等小巧的護理用品可以放在手袋隨身攜帶，隨時體驗初秋的氣息。

查詢：Afternoon Tea Living

交通卡上的Suica 企鵝可說是日本人日常生活的一部分，而有機護膚品牌OSAJI最近就和它合作，推出OSAJI RAW SOAP Tokyo潔面皂。果醬造型的包裝，加上3隻企鵝吉祥物，用來送禮真的實用又有特色。

官方介紹潔面皂的質地是柔軟的半固體，泡沫豐富，使用後清爽滋潤。而香氣是天然的草本香氛，有橙子、迷迭香和天竺葵。即日於Gransta 東京店的發售，網官不設發售。

Gransta 東京店

地址：100-0005 東京都千代田區丸之內1-9-1