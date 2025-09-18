Beauty
Lazy Girl Beauty Hacks
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

18/09/2025

Balenciaga正式跨入美妝界！復刻經典香水Le Dix，還原50年代的高訂低調詩意

#Editor’s Pick #香水 #Skincare #Balenciaga #美妝熱話 #Le Dix #美妝 #Editors Pick #Skin & Body Care
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Jessica CC

    Jessica CC

    前美容編輯，現在是自由工作者。可能工作太自由，不經不覺變得愈來愈懶，開始想盡方法用最短的時間變得最靚，成功挑戰用5分鐘化好全妝出門。

     

    有著天蠍座矛盾的性格，追求穩定卻很怕悶，工作如是，連扮靚也如是。於是，以身試「法」，試盡不同的美妝護膚修身秘方，和大家分享真實用後感；也會將新奇有趣的日韓美妝貼士帶給大家。

    Lazy Girl Beauty Hacks

    逢周四更新

　　提起Balenciaga，總會想到近年那些設計浮誇的Street Style，但筆者作為一個中古選物店的店主，創辦人 Cristóbal Balenciaga早期的設計是優雅又不失個性，可見於50-60年代的高訂系列，都是我到現在也很喜歡的風格。想重新回味這份經典，除了穿越時空，也可以用香氣來回憶！

 

　　Cristóbal Balenciaga早在1947年就推出了首款香水「Le Dix」，而今年9月Balenciaga就推出10款全新香水系列，為跨入美妝界打響頭炮，其中就包括「Le Dix」。香水現已於巴黎總店開售，但香港暫時未有發售資訊，不過日本就已經公佈11月初發售！

 

 

　　「Le Dix」法文的意思是「10」，也代表著Balenciaga位於巴黎喬治五世大道10號的品牌總部，別具歷史意義。這款Le Dix是由Cristóbal Balenciaga 於78年前所打造，品牌希望在保留原版香水的味道，但誰又會知道78年前的Le Dix是甚麼香味呢？

 

 

 

原版Le Dix

 

　　為了重現Le Dix，品牌調香團隊花了15年時間研發，仔細分析了古董香水中的殘留物，採用了部分原有的精髓，再重新調配成一款帶花香調的中性香水。Le Dix：前調有紫羅蘭葉、醛香和鳶尾，清新又帶點粉質優雅；中調繼續以鳶尾草及鳶尾為主，加添層次感；基調則有焚香同乳香，帶點復古又溫暖的氣息。把香水散上的一刻，感覺就像穿上一件Balenciaga高訂禮服，簡約卻充滿細節。

 

 

 

　　除了香味，香水的外型設計更讓筆者心動！香水樽以高精密度的掃描技術還原經典的球形玻璃瓶蓋，並綁上手工絲帶，香水標籤貼紙也刻意造舊，務求重現原版設計。就連包裝盒也充滿細節，是造舊處理的工業灰色包裝盒，相信收到香水的一刻，就像打開外婆留下來的古董一樣期待。用完的香水還可以保留香水樽，重新添加香水，就像時間一樣延續。

 

 

　　除了香水外，據報Balenciaga 已經向法國產權局申請了品牌商標，相信短期內會繼續推出更多美妝產品，很期待呢！ 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多Lazy Girl Beauty Hacks文章
You May Also Like
#Editor’s Pick #香水 #Skincare #Balenciaga #美妝熱話 #Le Dix #美妝 #Editors Pick #Skin & Body Care
More on Beauty

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet.com.hk