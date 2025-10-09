秋意來襲！SHIRO 到 Diptyque 等的秋日香氣之選，漫遊於異國紅葉森林

中秋節過後，早晚雖然有點清涼，但尚未感受到秋天氣息。看到朋友開始到日本、韓國賞楓，漫山紅葉化作如詩如畫的自然風景，身在石屎森林的筆者也很羨慕，很想感受這份秋意！如果閉上眼睛就能感受到秋日的愜意，透過嗅覺聯想起紅葉、堅果、樹木的香氣，那好像也不錯吧？

香港人對BAUM這個美妝品牌可能比較陌生，它是資生堂日本限定系列，90％以上成分取自天然材料。這個秋天，BAUM推出「秋の森」的限定系列，其中包括以秋天橡樹為靈感的淡香水OAK FOREST。

淡香水前調是清爽的生薑香氣，中調是胡蘿蔔籽和肉荳蔻的溫暖氣息，逐漸演變成廣藿香、香根草、雪松和琥珀的基調，讓人彷彿聞到樹葉、樹枝和樹幹的芬芳，令人心曠神怡，彷彿置身於秋日森林。

微涼的秋日下午，又點少得一杯香濃的紅茶？日本品牌SHIRO推出秋季限量版香水「和紅茶」，將芬芳的茶葉與優雅甜美的麝香完美融合，清新的前調以佛手柑和檸檬為主調，中調則以紅茶、茉莉和玫瑰為主調，帶來醇厚的甜美，尾調融合了柔和的雪松木、廣藿香和麝香，帶來優雅深邃、持久的餘韻。香水還添加了檸檬草蒸餾水作為點綴，營造出一種喝下午茶的慵懶香氣。

秋天是金光閃閃的季節，Dior的經典香水J'Adore也在今個秋天換上新形象，變身成閃亮的香精膏，單是包裝已經很華麗，金光閃閃。香精膏的前調是陽光溫暖的伊蘭伊蘭，中調帶有大馬士革玫瑰的優雅花香，最後以千葉茉莉與小花茉莉點綴調和。

香精膏質地透明，蘊含茉莉花蠟及閃爍的珍珠母貝，塗抹在手腕、頸後或鎖骨上，既能綻放動人香氣，同時為肌膚披上若隱若現的細緻光澤。

每年秋天，Diptyque都會推出秋天限定的CITROUILLE香氛蠟燭，CITROUILLE法文意思是南瓜。橙色的南瓜既有秋天氣息，也剛好呼應萬聖節的經典裝飾。香氛蠟燭讓人想起烤南瓜的香甜，加上辛辣香料及雲呢嗱，給人一種溫暖的秋意。