Design for Generation Y：無需昂貴材料，採用充滿故事性的傳統元素，也可滿富格調！

呈上文，這次康樂園項目的客人是千禧世代，在為他倆設計新居的過程中，更深刻地感受到新世代對家居設計獨有的喜好。我初入行打工時跟著老闆接觸豪宅客人為主，觀察到當時的風氣比較單一，以追求歐洲名牌的物料、家具和氣派體面的感覺為要。近年隨著千禧世代的冒起，明顯感受到他們對於有體驗的東西更有感覺，也願意支持一些背後有故事或本地工匠的出品。

雖然女主人喜歡收藏手袋，但對於我們「不一定要用上最奢華的材料才有好設計」的想法也很有共鳴，所以在設計的過程中給予我們很多空間去發揮創意。例如，在實地考察時，我們觀察到主人房的房頂呈斜形，於是保留了這間祖屋原有的特色，再拼上中國古建築常見的青磚，價格相宜但又特別。房間的衣帽間，我們選用藤和木為配搭做了衣櫃門，輕巧、簡單之外，又添層次感。連接睡房和衣櫃之間還有多一扇門，這樣可以避免太多濕氣進出。無論開門或關門，都會是賞心悅目的畫面。

而主廁裏有以日式溫泉湯為靈感的浴缸，浴缸旁邊用了玻璃磚牆。對於80、90年代出世和長大的我和和屋主來說，玻璃磚代表了香港當時的典雅，亦是實現經典設計的材料。加上第一塊空心玻璃磚在1886年發明，是當時Art Deco 建築的重要素材。更巧合地由著名建築師Renzo Piano設計的東京Hermès旗艦店，全棟大廈的外牆正是由玻璃磚建造而成，而玻璃磚的大小就是Hermès絲巾的尺寸。對於喜歡Hermès的女主人來說，更有多一重意義。浴缸上的圓形胡桃木架由一木工房製作，方便放上香氛或蠟燭等擺設。梳妝枱的枱面用了水磨石，讓女主人的梳妝時光更優雅。

小朋友房和客房兼容的彈性設計

另一間睡房是小朋友房。小孩子大得很快，所以房間的主色調我們選了中性的粉黃色和粉綠色。我們常鼓勵客人跳出「男仔用藍色，女仔用粉紅色」的框框，嘗試其他顏色更可以開拓兒童視覺上的創意！未來如果想將房間變身成做客房亦可，因為裝潢一樣適合大人。一個設計能夠多用幾年，亦是我們對可持續發展的一點支持。

支持香港老字號工藝—炳記銅器

除了和香港木工合作本地製作餐桌，客廁的紅銅洗手盤是屋內另一個香港寶藏。炳記銅器從四十年代開始就已經為香港涼茶鋪和火鍋店提供銅造器具，這是Hintegro第三次向炳記訂造紅銅洗手盤了。銅器的顏色會隨時間改變，成為家中獨一無二的器物。透過和老工匠的手藝製作更多新產品，支持本地工藝的永續。

上面看到的選料和造工並非最奢華，配搭得宜之下效果同樣高貴，這是我們一直堅持的設計哲學。之前提到屋主二人特別鐘情一些品牌，更會鑽研背後故事和工藝。所以做住家的設計，除了要演繹到客人的喜好，更要反映到客人的性格。