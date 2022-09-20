既然留不住城市中的霓虹招牌，不如將它的絢爛留下

在香港，我們習已為常的事物，在外國人眼中卻是瑰寶，而香港街景中璀璨的霓虹招牌就是其一。香港昔日的霓虹招牌設計最是獨特，集合了中西匯聚的用色、字體、構圖、設計風格等視覺元素，霓虹招牌更代表了香港五光十色的街景，記錄了一個輝煌的年代。

上個月，油麻地中式裙褂老字號「冠南華」宣布拆卸兩個寓意幸福的霓虹燈招牌。這個燦爛的風景，在時間的洗禮下漸漸褪去，而我們又可以做些甚麼去好好地記錄這一部分香港的文化？

香港理工大學設計學院轄下的信息設計研究室就聯同設計團隊Nous發起了眾籌計劃，希望將218張餐飲業嘅霓虹招牌手稿結集成書，讓更多人認識霓虹招牌這門香港工藝。其實研究室曾於2021年12月出版過一版《香港霓虹招牌手稿——餐飲篇》，惟因當時計劃受資助條件所限，成品不能作公開發售，所以團隊最後以限量贈書50本的方式分享。我非常幸運是獲抽中贈書其中一人。

第一版書經歷兩年的籌備和製作，整理及分析南華光管電器製造廠有限公司共218張飲食業手稿，並講述香港的餐飲業的歷史。全書共有282頁，除了常用的四色（CMYK），團體更用了極高成本的螢光油墨印刷。而書中收錄的218張霓虹招牌手稿，每一張皆經過人手做獨立拆色處理，分配每個著色點上螢光油墨的比例，確保印刷出來的線條達到光管發光的效果，因此本書的設計和製作都非常耗時。閱讀時，可以用隨書附送的迷你紫外光電筒照向部分手稿，便會看到亮起燈的霓虹招牌。將如此細緻的製作捧在手上，能深深感受到一份對保育城市文化的心血和重量。

團隊經過反覆的考慮，希望可以將這份記錄香港城市文化的成品與更多人分享，所以萌生發起眾籌計劃，希望得到資金支持出版。面對文化的消逝，除了在社交媒體上婉惜一番，或趕上「打卡」的尾班車，我們更需要做的，是主動了解並記住箇中的歷史發展，並身體力行支持一些可以永恆地紀錄文化的方式，才是做到一點「保育」。

希望大家可以支持一班有心的香港人，關於更多眾籌的詳情，可以參閱以下網址：https://www.indiegogo.com/projects/neon-sign-artworks-publication-project--2#/