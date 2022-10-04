日本遊記：觀摩東京都美術館Finn Juhl and Danish Chairs展覽，感受科技取代不了的思考過程

東京都美術館位於上野，上野是我愛上日本設計的開始。大學時，我對日本設計仍流於表面，直到我認識了幾位來香港交流的多摩美術大學朋友；後來，我到東京探訪，他們帶我到上野公園野餐、參觀Le Corbusier 設計的國立西洋美術館，開啟了我對日本建築的探究之旅。這次來日本出差兩個月，出席大大小小的會議前，也要看看各樣最新。第一站，我來到東京都美術館觀摩 Finn Juhl and Danish Chairs展覽。

大家還記得我們中醫師和最近介紹的大廚project嗎？他們的家各自用了Finn Juhl的France Chair和經典Wall System。我一向鍾情北歐和mid-century的設計，熟悉我的更知道我喜歡儲椅子，所以每次見到這些作品都很興奮。

每次講座、寫專欄，有機會我都會recap一次「簡約主義」在北歐和日本的不同意義。前者多注意崇尚自然；後者多指對神靈的尊重；儘管出處不大相同，但來到今天其實在互相影響。在HINT的牆上，正有Design Museum Danmark一張寫着Learning from Japan的海報。

今天看Finn Juhl的展，首先很欣賞展覽的舖排。一開始展覽帶觀眾了解北歐當時的社會，Context和設計興起的關係，從Finn Juhl的老師、老闆、同輩和朋友等出發，好像有Verner Panton、Arne Jacobsen、Poul Kjærholma等等帶出對Finn Juhl作品的影響，雖然只是一個兩層的展覽，但簡而精，更有一個開放、讓大家坐上椅子感受的大廳。

其實這些世界有名的傢俬也有在香港展出，在其中一個商場就已經有一系列original pieces，下次行街不妨留意一下就在身邊的世界級設計。

我對傢俬的結構有份情意結，除了Form和Material，更巧妙的是一件傢俬如何漂亮地支撐本身和人的重量，整個設計的複雜程度不比一個建築物簡單。

美學是一種身教。今天展覽有很多親子的觀眾，可以想像到就算小朋友長大後未必從事設計相關的工作，都會記得和爸爸媽媽一齊去過展覽睇靚嘢，未來對線條和顏色的敏感度一定會更加強，眼界亦更開闊。

在外國行各大大小小博物館時都見到很多人在寫生。現在影一張相很容易，為甚麼還要寫生呢？因為寫生從眼看見，再消化，到用手畫下來，是一個線條交錯、光影和物料質感的結合，是科技取代不了的思考過程。