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06/12/2022

慢活「星野富士」：用新角度欣賞富士山的絕美，感受久違的生活體驗和日式建築

#日本 #travel #富士山 #河口湖 #architecture #Japan #日本建築 #星野富士 #東孝光 #東利惠
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  • 陳丞軒

    陳丞軒

    陳丞軒生於八十年代，土生土長的設計師。在香港讀設計在香港做設計，在香港教設計。

    現為Hintegro Design的掌舵，同時在母校香港理工大學設計系任教。致力用設計作手段助學生開眼界，用設計作媒體為人帶來正面影響。

    寫設計

    逢周二更新

　　七年前讀《Wallpaper》認識「星野富士」，想著有一天要獎勵自己去一次。以往去河口湖總是即日來回，今次就趁著從東京往南走的road trip之間加了這個中途站，在星野慢下來，用新角度欣賞富士山的風景。

 

 

　　「星野富士」的建築師是Azuma 東孝光建築研究所 ，早在1968年已經成立。東孝光的成名作是自己的家，在東京澀谷區的「塔之家」。這個用清水混凝土造的納米樓作品，比起安藤忠雄的作品更前衛。而星野富士就是東孝光女兒東利惠的作品，同樣延續了清水混凝土的標誌材料，而且每一間房都享受到富士山風景，早在六年前已經引進Glamping的概念。

 

 

　　「星野富士」雖然已非遊客的新寵，但整個體驗仍然是頂級，服務照舊周到。由check-in以至接送我們來回房間的車是一部黑色的Jeep （wrangler），由女同事駕駛，上山落山、兩手調頭駕輕就熟。我立即分享給康樂園的客人，讓剛割愛Jeep的他懷緬一番。

 

 

　　翌日的早餐我們預訂了房間的Morning Box。同事進來set-up的打扮像背行李上山的裝束，起初我不以為然。直到看到介紹提到，原來在富士山有「步荷」的人員，用「背負子」，一個像藤籃的工具為攀山人士運送大型行李上山。而星野的職員為我們送早餐，就是想模仿步荷這個角色，介紹這種富士山獨有的職業。看著富士山吃早餐的同時，我們想像有一隊人正魚貫上山的畫面，又長知識了。

 

 

　　星野園區內早晚也會舉辦不同活動，其中在Cloud Terrace每九點也有一場營火聚會。在紅松木森林內，表演者用木笛吹奏經典的歌曲（當中包括香港學生最討厭的綠袖子）。微涼的夜晚、悦耳的清音、暖和的火堆，有小朋友在媽媽懷裏睡去，大人們小酌一杯，閉上眼睛盡情放鬆。場內十數人就這樣一起徹底地享受大自然的寧靜，晚上在房間的露台還可以點起Ecosmart 的fireplace取暖。如此淨化心靈的生活，不就是我們守候了幾年的體驗嗎？

 

 

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