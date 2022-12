本地選物店HINT.的靈感來源：「活在狹縫中，每天都會想還有甚麼應該要快點做！」

開一間選物店一直在我人生checklist之上。之前未有機會分享,觸發到我要實踐開舖願望的那個時刻,是年初有機會訪問到Slowood的兩位店主的同一天。那個早上,我在大埔Pimary聽著他倆這些年如何經營品牌,面對trial and error,然後默默守業和追求自己理想生活的故事。同一晚,我問自己「準備好開一間鋪未?」原來我已準備好,甚至想到更多原因要立刻做。



短短半年的籌備進程算非常順利,過程中得到很多人的幫忙。其中一位是由香港貿發局介紹,日本支援北陸中小機構的Natsuho。這個來自歧阜、東京讀書、到過香港和大阪工作的女子,一手一腳為我們連繫了將近30個石川縣的工藝品牌,促成今天在HINT. 大家見到一些在香港坊間未必見到的日本產品。Natsuho是非典型的日本女子,我們笑說她根本就是香港人,少了日本人的拘謹而且效率極高,又了解港日文化的差異。一方面盡力幫忙我們所需;一方面落力扶持為想外銷到香港或國際市場的品牌,她是我們的最佳橋樑。



這趟到金沢,我為她所屬的機構主講座談「日本北陸中小企業海外展開支援」,除了現場參與,亦同時直播日本全國。我分享了香港的設計和工藝品市場的概況、香港和日本在文化上的連繫,以及一些合作的例子。譬如我為日本最大門鎖品牌UNION設計實現「Design in Hong Kong, Made in Japan」、HINT過去半年的經驗、未來和日本工藝品牌的聯乘等等,希望讓更多想衝出國際的日本本地牌子明白多點客人的需要。



在Q&A中,有觀眾問:「It has been very challenging for Hong Kong since 2019 or so, how can you overcome ? 」我客套的說是因為我們的flexibility,比較懂得想方法有效率地做事。但亦可能是我們每天已經活在狹縫之中,每天我們也會想還有甚麼應該要快點做,趁還有機會做免得日後後悔。HINT. 就是其中一件事。



記得我們在HINT. 常為大家介紹的花座嗎?那是來自金沢的KAMAHACHI,是金森合金第24代傳人Koge-san的自創生活器物品牌。這次我們終於有機會見面,順道參觀工場,感受多點產品背後的製作。



Koge-san的家族早已在1714年已經創立金森合金,是市內其中一間最早開始的鑄銅、鑄鋁的廠房,曾為日本火箭及大型基建製造零件。Koge-san在東京做過廣告公司之後,希望可以幫自己家族帶來一些轉變。金沢其實是日本相對保守的地方,「男主外、女主外」的想法依然根深柢固。來到今天,她的用心經營讓她可以在金沢21世紀美術館做工作坊、產品可以賣到Japan House London,作為大女兒的Koge-san,要主動肩負起這個任務是有多大的決心。



如風的女子Koge-san帶着我們看每個工序。第一步師傅用1800-2000°C在熔爐預備材料、然後經倒模、Sand Mould、焊接等,全部經人手處理,工序花功夫花時間,可想而之產品最後來到我們手上全部都是職人的心機。



這次除了觀摩製作過程,還有新搞作。Koge-san非常熟悉產品的製作過程,但是在設計方面,她笑說平日只是用紙筆胡亂畫畫、或找來自然物料如樹枝、樹葉、果乾等做實驗,覺得不夠專業。所以她邀請了我們合作做設計,希望有我們的加持,可以行得更遠。今次就來看看樣版,希望之後作品在不久的將來出世。

身處在日本的每一天都有新想法要實行,關於銅造花座,我們正籌備花藝工作坊,到時Koge-san還可以線上教學呢!