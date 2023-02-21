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21/02/2023

日本人都說京都有傲氣？從隈研吾操刀的酒店、寺廟內的Select Shop和工藝社，感受日本文化精神與設計

#日本 #設計 #藝術 #Art & Culture #travel #日本文化 #Design #日本京都 #日本小店
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  • 陳丞軒

    陳丞軒

    陳丞軒生於八十年代，土生土長的設計師。在香港讀設計在香港做設計，在香港教設計。

    現為Hintegro Design的掌舵，同時在母校香港理工大學設計系任教。致力用設計作手段助學生開眼界，用設計作媒體為人帶來正面影響。

    寫設計

    逢周二更新

　　日本人也會說，京都是個比較有傲氣的地方。的而且確，京都的歷史文化氣氛比較濃厚，建築亦有特色，無論是新或舊，都有很多東西可以觀摩，不少人因這種獨特氣質屢次慕名探訪。這次回到京都，可能當時尚未開關的關係，感覺京都比起以前更平和一點。去餐廳、小店、甚至只是走在街上，少了一份壓迫感，不知道剛從京都回來的朋友有同感嗎？今個星期選了酒店、小店和工藝社各一和大家分享：

 

#1 京都Ace Hotel

 

日本設計師Keigo問我，明明Ace是外國酒店品牌，你怎樣知道它是一間融入了日本文化去改良設計的酒店？

 

 

 

　　京都Ace Hotel外型上有隈研吾 Kuma Kengo特色的木材、拱型和百葉窗，和烏丸御池周邊的京都建築看上來毫不違和。而室內設計由Commune Design操刀，用了日本工藝作點綴，是現代的adaptation。例如在標準客房裏，床頭的一角用了榻榻米做高一級，可以用來做床頭櫃。牆上的畫作有染色大師柚木沙彌郎等藝術家創作，而沐浴用品亦用上日本品牌uka。就是這些細節，組合出一個mix，讓住客感覺到日式的氣氛。

 

　　「日式設計」並不一定直接將日本人的生活複製在設計之中，反而是抽取美的精粹轉化，才能有更多的受眾。

 

 

 

地址：日本京都市中京区車屋町245-2

 

 

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