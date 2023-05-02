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02/05/2023

鹿兒島建築工作室 Vega House：與島民同樂！以建築設計活化社區，連結地方歷史和人文風情

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  • 陳丞軒

    陳丞軒

    陳丞軒生於八十年代，土生土長的設計師。在香港讀設計在香港做設計，在香港教設計。

    現為Hintegro Design的掌舵，同時在母校香港理工大學設計系任教。致力用設計作手段助學生開眼界，用設計作媒體為人帶來正面影響。

    寫設計

    逢周二更新

　　六年前，我正在福岡出差。收到日本傢俱拍檔 Sakai-san 的一通電話，叫我無論如何都要趕去鹿兒島一趟，拜訪一個叫 Hachiman-san 八幡先生的人物。當時我沒有想太多，只管去馬，請當時在日本工作的 Rosly 從長野縣白馬趕過來幫忙做翻譯，然後我駕了三個半小時車，直奔鹿兒島去。

 

 

 圖左: Hachiman-san (右) / Osako-san (左)
圖右: 建築師 Tani (左)　

 

　　就是這樣，和 Hachiman-san 及他的建築工作室 Vega House 結緣，才有 Mizunara Whisky Bar 的庭園設計，設計師和裝修師傅交流，認識建築師 Tani 和 Keigo，到今天我們正在探討霧島神宮附近的活化計劃。

 

 

 

　　Vega House 除了做建築設計，平日亦會舉辦開放日和市集，免費讓鹿兒島的職人品牌來擺檔，與島民同樂。今次臨走前正好是市集開幕，Hachiman-san 拖住狗仔 Hachi，落手落腳安排場地。在鹿兒島成長的 Hachman-san 已年屆六十，但依然有心，希望為社區做點事。

 

 

 

 

 

　　一年前，Vega House 將一所傳統武士屋活化為溫泉旅館 HOGETSU 萌蘖，希望以建築設計活化社區，同時向外宣傳鹿兒島的歷史和文化。HOGETSU 是一座經過翻新的前鹿兒島武士住宅，在江戶時代，鹿兒島的薩摩漢統治者將該地區劃分為 113 個區，每個區都有小型武士住宅社區。與中心有特殊武士區的其他社區不同，薩摩漢武士與普通人住得很近。即使在幾個世紀後的現在，在新建的 HOUGETSU 仍然可以感受到武士生活的痕跡。例如石牆和籬笆設計展示了「難攻易守」的考量，亦有一些反映鹿兒島傳統建築精神和工藝的一些元素。

 

 

 

　　上次探訪 Hachiman-san 的時候，我只是輕輕提到我喜歡他的衣著打扮。翌日他就送了一套衣櫃裏已不合身但仍然新淨的衣服給我。我接過手，感覺是收到一份福氣和祝福。我希望自己60歲的時候，亦能如此有活力，繼續熱愛設計和文化。

 

 

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