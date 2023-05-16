從梅窩到中環百年老建築：糅合中西格調的李德記，遊走於過去與現在的設計

「陳丞軒，我要喺中環開鋪喇，你幫我搞搞佢，就咁話啦！」十幾歲就認識的中學老朋友就是如此的不客氣。李德記從梅窩來到中環威靈頓街，還要落户在一幢一級文物古蹟入面，我怎能不支持呢？

這位如風的女子Bess Leeder由天上飛，到落地變成造帽師，之後搬入梅窩做島民，繼而和先生Soloman Leeder在島上開Bottle Shop，我見證著這位能量爆燈的朋友如何發光發熱。幾年前就在東涌到梅窩的那程車上，我們一齊想到「李德記」這個名字和Branding。「李德記 Leeder Quay」這個名字，是一場天時地利人和，當刻的快樂我依然記住。

Bess的先生Solomon Leeder是位中英混血兒，因為愛上紅酒，所以考取了專業品酒師的資格。和太太Bess周遊列國Backpack之後，決定搬到梅窩生活，亦開始有開店賣餐酒的念頭。

當時仍在造帽的Bess，因為工作要找造帽的材料，遇上在梅窩碼頭旁邊賣沙灘用品和太陽帽的「德記」，後來知道德記老闆想退休，促成Sol和Bess承租舖位，開展兩人的小生意。有了地方和想法，我就被這位老朋友召喚入大嶼山。

第一眼看到「德記」原有的手寫招牌，已經覺得要將它留下，然後當下想：Leeder的中文不就是「李德」嗎？然後Sol說：我爸爸中文名正是「李德」。就是這樣，「李德記」，一個承載著店主靈魂和品牌源始地的名字就誕生了。於是我用毛筆模仿原有的字型和筆觸，寫了一個「李」字，拼到「德記」的前面。

至於英文名，我想到小店就在碼頭美麗的一角，在外國通常叫「Quay」，又和常用的「Kee」同音，亦表達到Sol的中西文化背景，英文名就順理成章叫「Leeder Quay」。

「就咁啦！」得到Bess的招牌口頭禪approve，「李德記 Leeder Quay」就在梅窩這個小島上慢慢成長。

經過幾年，Bess 和 Sol 決定在中環威靈頓街開旗艦店，繼續分享好酒，亦有一個大一點的空間做活動。威靈頓街和上環的交界，通常是我揸車停燈位時候的風景。設計之前翻查資料，發現李德記所在的建築，正是先施百貨當時在香港的第一間總店，已經有過百年歷史，並被列入一級文物古蹟。

而威靈頓街123號其實是皇后大道中172號的背面。這三層高唐樓保留著原有騎樓建築特色，面向皇后大道中一面有大露台，面向威靈頓街一面的外牆有大窗戶。至於內裝，高樓底的設計，木條橫樑和圓拱形的天花，我們估計是受愛德華時期的設計影響，大約是香港第二代的唐樓。

由於是古蹟的關係，我們既不能改變結構，裝修時亦要避免觸及原有的牆身。在保留建築歷史特色的同時，融入李德記親民、中西融匯的形象，將通往美酒的大門打開。有時候，設計不一定等於從零開始，更重要的是一種對空間的判斷，在保留、粉飾和創造之間取平衡。