年輕化與莊嚴之間的分寸：律師樓空間如何結合侘寂美學，建構出讓人放鬆自在的親切氛圍？

德輔 Des Voeux Chambers 雖是行內頂尖的律師樓，但由於其開明的管理文化，辦公室設計亦變得年輕起來，不再走傳統律師樓嚴肅的古典設計風格。

甫進門，接待處迎來一幅灰色雲石牆，襯托黑色的律師樓牌匾，與原本的紅色corporate colour相比，在莊嚴與現代感之間，取得適度的平衡。整體調子用上明亮的中性色調，加上點到即止的古典細節，簡潔但不冰冷，反讓人感到親切。

一般人走進律師樓，神經都會不期然變得繃緊，我們希望適合的設計，能讓這些帶著煩惱而來的客人，可以在比較自在的環境下與律師會面。這次的設計重點是柔和方向，同時不失專業的氣氛。因此我們用了令人放鬆心情的 neutral tone ，拼湊溫潤的橡木與質感舒服的布面牆身，令本來嚴肅的空間更平易近人。我們亦加入了細節如簡化的幼身花線，重新詮釋傳統律師樓既定的古典設計。

會議室不僅是會見客人的空間，亦給予客人最切身的感受。因此我們捨棄了呆板而冰冷的設計，將 modernized 的復古線條在這裏延續，牆上不同的中環建築黑白照，以同出一轍的幼線「鑲起」，彷彿與花線牆身融為一體，而這些黑白照其實是我爸爸的作品。他曾經在中環上班多年，我小時候的日常就是和媽媽到中環接他下班，長大後我第一份工作也是在中環，因此與這裏種下了微妙的牽引。

後來為 DVC 設計新的律師樓，本想找一些照片粉飾空間，但總是找不到合意的作品，所以找了已退休的爸爸幫忙做這份攝影功課，讓他透過鏡頭重新認識這個他熟悉的中環。照片中一幢幢的司法和商業機構，與律師樓的性質與所在地互相呼應⋯⋯而點點滴滴的細節，正好為空間賦予了人情味，讓人身處其中都可感受到溫暖、自在。

貼心細節為設計帶來質感，在DVC 的項目之中不乏質感設計。門上的手抽正是我們和日本首屈一指門鎖生產商 Union Corporates 合作設計的 BAMBOO系列。竹子型態的門鎖，以歷史悠久的砂模鑄造（sand casting）方法製成，其造型內歛，簡樸地描繪竹子的型態與大自然之美，洋溢東方意象。

我對於日本侘寂 （Wabi-Sabi）總有著情義結，當中「接受不完美的美，欣賞自然之美」的特點，便讓我以東方極簡主義融入門鎖設計，在香港和中國文化竹子是正直、氣節、謙卑的象徵；而在日本則代表繁榮、幸運和健康，因此我們以此作為設計引子，連結兩地文化，讚頌獨有的東方美學。

傳統專業不一定嚴肅得令人望而生畏，適度地注入淺色調、簡約線條、新舊並蓄，以及人情味的設計，便可拿捏好年輕化與莊嚴之間的分寸，讓律師樓設計時尚與專業形象並重。