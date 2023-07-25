Home Design：為家居注入海岸小島氣息，一踏入家門就沉浸在無拘無束的地中海氛圍中

能夠為好朋友的親人設計家居，感覺份外親切，因為從小便認識，所以對他們的喜好和生活習慣都有著一定的了解。戶主蘇生、蘇太熱愛生活，好玩、好客又愛品酒，每年都一定會外遊，而work hard，play hard就是他們的生活哲學。在芸芸國家當中他們偏愛南歐，於是我們決定將自由、無拘無束的地中海氣息，應用在這次的家居翻新之中。

蘇生、蘇太十分好客，假日喜歡招呼朋友，因此我們首先從進門便見的飯廳著墨，這裏的天花間用上南歐小木屋常見的木條橫樑，而我們更特別挑選舊船木木條，因為喜歡其歲月感，讓這個家別具個性和質感。居室主要用上顏色深邃的木材，如胡桃木、榆木等，並以粗獷的線條主導，加上特別設計的圓拱形房門，海岸小島的氣氛逐漸成形。

除了招呼朋友，他們亦是愛酒之人，喜歡與朋友邊聊天、邊呷酒，所以我們在餐桌旁設置一個以胡桃木建造的酒櫃，用以收納他們最愛的酒藏。櫃子設計充滿細節，仔細到連拼花、立體花線門板等，都不會掉以輕心，讓酒櫃散發出有如歐洲酒窖的古典氣息。

一些看似不起眼的細節，在加以發揮後，或許有意想不到的效果。我們特別在層板的設計上加入一些「不一樣」，稍稍凸出的設計為空間帶來不一樣的節奏與趣味，我喜歡以音樂中的 articulation作為比喻，獨特的變奏，往往能夠為一首歌曲，甚或為室內設計賦予靈魂。另外，置於客廳和女兒房的層架，我們捨棄了慣常的做法，而是用上仿如入榫的凹凸坑槽式設計，手工雖然花多了，但卻讓櫃子更富歐洲小木屋的粗獷原始味道。

在我認識的長輩之中，他們絕對是好玩得的一對，家中備有兩套卡拉OK款客已不在話下，他們更會在家舉行麻雀大賽，貪玩程度可想而知！所以我特別為他們預留了一間 multi-function room，加上客、飯廳，3個空間足以招呼 20 多位朋友！兩夫婦從事布藝印刷多年，對於物料擁有敏銳的觸覺，因此我們特別在客廳牆身髹上饒富隨性質感的藝術漆，襯托蘇生珍藏多年昔日香港的黑白照，對照窗外現代化的維港景觀更加相映成趣。為配合南歐小木屋的設計，我們在起居室裝設火爐，又拼湊以花崗岩砌成的假煙卥，即使不用開著，已經為客廳帶來暖意。

女戶主蘇太是一位典型的職業女性，甚具時尚觸覺，同時亦鍾情英式設計，因此在主人房，我們以淡灰色的背景襯托簡化的古典花線，塑造出浪漫、雅緻的氣氛，讓她忙碌過後在這個專屬的私人空間，欣賞維港景色，享受寧靜的片刻。

我們喜歡設計，特別是住宅的室內設計，喜歡那種人與人的互動，比起用上豪華和花巧的物料，我們更著意那種「明白」與貼心，剛剛好，不多也不少，就已經很窩心。很開心亦很榮幸我們的設計，能成為他們的「家」，一個他們都樂在其中的家。