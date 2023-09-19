星級總廚的家是怎樣的？融入Mid-Century 的氣氛，建構散發復古摩登的居所

說到星級大廚的家，或許不期然令人聯想到他的廚房，但對於我們的一位客人，一位剛奪得米芝蓮一星的亞洲五十最佳餐廳總廚來說，他的家更蘊含著他和太太的不同喜好：從男戶主鍾情的 mid-century 設計與懷舊音響，到太太醉心的茶藝、瑜珈，因此我們特別以復古的木材為背景，建構出讓他們可完全放鬆的自主空間。

U 形工作枱 廚房空間最大化

對於一個亞洲五十最佳餐廳的總廚來說，家中的廚房當然是箇中的靈魂。我們為了更了解這位創意大廚的下廚習慣，多次與他開會，透過傾談讓我們發現他每天早上都會堅持到街市採購新鮮食材，由此可見他對廚藝的熱愛程度，因此廚房亦便成為了研發新菜色的實驗室，故我們特地以用上 U 形設計廚房，讓大廚有更多空間準備食材。

50年代之美好 成就二人自主空間

男女戶主各有所好，音樂、茶藝、瑜珈、藝術、網球等各式各樣的嗜好，亦成為我們的設計靈感。我們的任務，就是讓他倆有相處的空間之餘，亦可各自享受自己的興趣。首先，我們把兩個單位打通，重新分佈二人共處和獨處的空間。基於二人對 mid-century 的設計都情有獨鍾，我們便從客廳一套他們指定的 Finn Juhl - Panel System 作為起點，並用上了五十年代極為流行的柚木和胡桃木飾面，配襯Hans Wegner 的 J16 Rocking Chair，加上幾何線條的畫作，一個活脫脫的中世紀角落就此成形。

Menʼs Cave 之鍊成：音樂最強

除了下廚，音樂可說是這位大廚先生的第二興趣，而閒時以頂級音響聽音樂的空間，便成為讓他百分百投入的 menʼs cave。在居室一隅，我們特別請來本地木匠「一木」的 Ken 建構出一層層木架，讓男戶主擺放他珍藏的 CD 和黑膠唱片。他對 Hi-Fi 的音質非常講究，從他房中一套經典的 JBL 4343 喇叭便可知一二，所以我們為他在天花加裝 acoustic diﬀuser，還有吸音窗簾，務求令音色更加完美。

過渡間 貼心設計滿足二人需要

連接兩個空間的通道，是重要的橋樑。事實上，它並非純粹是一個過渡間，我們將它塑造成供女戶主做瑜珈、和愛犬玩耍休息的角落。這裏的牆身更裝設了收納鞋履的櫃子，另外還有為男戶主特製的網球拍、各式貼心的設計滿足了二人的不同需要。

女主人的專屬 me-time 角落

女戶主從事珠寶行業，對於生活細節亦甚具觸覺，知道她閒時喜歡和三兩知己在家茗茶聊天，甚或享受專屬的me-time，因此我們特別為她預留了一個沏茶專用的角落，在那裏設置了一個小pantry，她可以在這裏預備茶具沖茶款客。而工作枱的枱面，則用上 Hardwood HK 的原件木材，天然質感為這裏帶來樸實、溫暖的氣氛。

手工藤製床架 活現中世紀的優雅

戶主夫婦對於睡房的設置亦十分講究，為了讓他們可按習慣將睡床轉換位置，我們特意選用了可拆式的床架，品牌是來自西班牙的 Mermelada Estudio，特別之處是床背板以人手編織的藤製飾面，配以橄欖綠色的半腰牆身，以及黑鐵和胡桃木皮，合組成 mid-century 的復古況味。

設計隨生活調節

我們常認為，一個家不僅是為我們提供作息的空間，更可反映我們最真實的一面，我們的喜好與品味，或多或少都可透過設計細節透露出來。很高興為大廚兩夫婦建構了一個符合他們生活習慣的家，期望他們在這裏創造更多快樂而獨有的珍貴回憶。