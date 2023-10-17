ADC 全新藝文空間：光影與不銹鋼板的碰撞，建構出充滿未來感的時光隧道

今年Hintegro 繼餐廳項目之後，在文化項目上又有新嘗試，就是香港藝術發展局（後稱ADC）位於黃竹坑 Landmark South 辦事處的入口通道設計。說到這次合作的契機，是源自於我們的Cupping Room（APM） 的設計。設計採用不銹鋼與橡木的材質，散發現代感的配搭，令ADC的負責人留下了深刻的印象，並聯想到遊歷日本著名建築師妹島和世作品的經驗，於是便邀請我們為 ADC 的入口通道進行設計。

ADC 的新辦事處座落於黃竹坑甲級商廈之中，這個市區重建的項目，由政府和信和集團合作，而當中的三層撥作為 ADC 的永久辦事處和藝術展覽場地。這三層空間不僅是辦公室，更展示了不同種類的實驗裝置與多媒體藝術，為新一代的藝術家、創作人，提供了展示創意的嶄新空間。

考慮到空間饒富藝術性的特質，我們在設計上都加入了宛如博物館、藝廊的細節。以不銹鋼和獨特光影效果建構而成的通道，彷彿帶領參觀者穿越了時光隧道，從商業大廈走進充滿時尚氣息的藝文空間，正好連接起現在與未來。

獨特的紋理和用色，活現未來感

為了呈現其藝文空間的特質，我們捨棄了如倒模般的設計，將通道入口建構成充滿未來感的「時光隧道」。入口為無障礙通道，細看之下兩側牆身鋪設了不銹鋼板，不銹鋼飾板如鱗片般層層遞進，形成獨特的吸引力，彷彿把參觀者引領進展覽場地。

金屬物料的反光特性令紋理若隱若現，而「鱗片」之間間劃的光影效果，都讓通道洋溢著科幻感。而展現未來感的同時，我們更著意與過去的連接，因為 ADC這三層的辦事處既是展覽場地，亦設有 Art Information Centre，讓我們可回看當代與過去的藝術文獻，另一方面的展覽場地則為培育新一代藝術家而設，昔日與現代，經典與創新，便由這條「隧道」連接起來。

另外，基於這是走火通道的考量，通道必需設置欄杆，我們特別用上奪目的紅色，與 ADC的標誌互相呼應之餘，我們更加入了點點的螢光色調，為這條「時光隧道」更添未來感。這正好體現了我們的設計理念：當要面對無可避免的限制時，我們設計師的責任，就是將限制變成主角，務求化礙眼的點滴為焦點所在。

以光影刻劃時空之旅

除了物料，在室內設計時，我們都很著重燈光的設定，看 ADC 入口通道的設計或有點簡單，但其實花了不少心思。一塊塊鱗片狀的不銹鋼板，在燈光的點綴下更添節奏感；而光影效果亦令金屬物料的紋理更活靈活現。

我們在每一塊「鱗片」之間和下方都間劃上燈管，當訪客進入通道時，便恍如穿梭於光速之間，越過「時光隧道」來到展覽館，已經準備好心情欣賞風格迥異的展品。

我們在設置燈光時，細節也沒有忽略，例如天花的燈管間距，與「鱗片」的闊度互相呼應，讓層層遞進的氣氛更加緊湊，一氣呵成。另外，展覽館是欣賞藝術品的空間，所以我們特別用上白調的燈光，讓藝術品呈現出最真實的顏色，更原汁原味。