Magazine Challenge：從實體雜誌中，感受那份來自生活的質感與靈感

Magazine Challenge 是我和同事每個月的小活動，每位同事看完雜誌之後，都會準備一至兩個故仔分享。在網上資訊垂手可得的年代，實體雜誌或許已不合時宜，然而設計雜誌卻是從中學開始伴隨著我成長，實體雜誌對於我來說，總有著不一樣的意義。記得當時中學決定大學選修設計，得到王廣志老師的啟發，送我神級設計雜誌 《Wallpaper*》，便彷彿開啟了我對設計的探索之旅，而我對設計的認識和興趣，正正是從 《Casa Brutus》、《relax》、《住宅建築》等雜誌累積得來的。

除了王老師之外，讓我接觸更多設計雜誌的，書店/雜誌鋪就是我的靈感泉源，逛書店彷彿成為我那時的工餘日常。記得還是打工仔時，多得 Joey Ho 的慷慨與無私，為我等小小打工仔開設專賣設計書的「書得起」，更毫不吝嗇地拆膠袋讓我們打書釘，睇啱揀啱再購買；如果在書店遇到志同道合的朋友，又會忘我地聊起設計來，渡過一個思想飽足的下午，可惜「書得起」已結業多年，但這段美好時光，到現在仍不會忘記的。及至近年，為我提供「精神食糧」的就是「日本書蟲」，我會在這裏訂設計雜誌，而每個月最期待的時刻，就是等待書店速遞雜誌過來，便急不及待拆開來看。

眾多設計雜誌之中，最令我著迷的可說了《Casa Brutus》了，因為設計對於當時還是中學時代的我，總覺得有點高高在上，而《Casa Brutus》就是有辦法令設計更「平易近人」。印象最為深刻的，要說他們其中一篇報導，作者捨棄一般平鋪直敍的手法，從吃拉麵作為切入點，解構筷子的設計，就是這樣透過生活化的題材，令高深的設計理論更「易入口」，讓人看得津津有味，編者的用心應記一功。

我喜歡雜誌捧在手上的質感與重量，每揭一頁、每讀一段，聞著紙張的香氣，比起網上閱讀的水過鴨背都來得深刻，因此我特別鼓勵同事們多看實體雜誌，而每個月的 magazine challenge 便由此而生。同事分享的可以是建築、室內，甚或產品設計，只要跟設計有關的都可以，這次的分享我們便從當時得令的建築師藤本壯介的 House N，說到由傳統日本和室改建而成旅館的「野鶴亭」，再到由醇厚木材設計而成的旅館門牌，繼而引發討論現代建築，以及日本傳統建築空間⋯⋯聊著聊著引子是甚麼倒是其次，有趣的是我們每次都會無限延伸，引發更多話題、更多思考。就是因為同事提出的「野鶴亭」，剛巧最近會到鹿兒島 business trip，我便特別 book 了一晚住宿「野鶴亭」，親身感受一下傳統建築與現代設計如何無縫接合。

我們常說從生活得到設計靈感也許有點 cliché，但我相信確確實實的從生活中觀察，切身處地去融入不同設計、文化之中，潛而默化地吸收到的點點滴滴，便會成為我們的設計養份，所以我和我們的設計團隊，都很珍視這個學習過程。