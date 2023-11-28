家居設計 | 素淨且溫暖的兩口之家：在看似簡約的設計中，找到生活的細緻和質感

設計家居的有意義之處，就是可以為客人人生下一個階段，建構一個安穩、舒適的家。就像這個家的戶主，與太太剛搬進位於西半山的單位，兩口子都是專業人士，我們的任務就是為他們塑造一個空間，讓他們可以享受二人世界之餘，亦可招呼朋友，在家中開派對、聊天。

暖暖飯廳 塑造細緻生活感

居室背景以淺色木材和白色帶出溫暖、柔和的感覺。兩口子閒時喜歡小斟兩杯，亦愛招呼朋友，加上家中有不少酒藏，因此我們為他們在飯廳旁設置一個小酒吧。我們將吧枱一部份伸延出來，伸出來的小枱不僅成為派對時準備食物的枱面，亦可讓兩口子早上趕忙出門前，輕鬆地吃個溫馨的早餐。居室空間有限，為了令吧枱更輕巧，我們選擇以簡約的圓柱和弧形線條作為枱面，以減輕壓迫感，及令飯廳通道更暢通無阻。

在吧檯之上裝設了層架，擺放他們的酒藏，特別之處是層架用上入榫設計，為簡潔型態帶來趣味。另外，為了喜歡旅遊的戶主夫婦，我們更在餐桌旁的牆身設置了一組入牆陳列架，讓他們擺放旅行時收集的咖啡杯，記載遊歷時的愉快時光。

設計家具 點綴簡潔居室

我們喜歡因應他們的品味，配襯合適的家具，為簡約居室注入質感，令設計更完滿。剛巧這次客人對於家具甚有要求，所以我們便為他們選擇了不少 designer furniture。我們選擇了一些外國新興或香港較少見的牌子，一來價格較傳統大牌更 affordable，二來在設計上往往會帶來驚喜。

其中，當然不少得 Hintegro 與日本門鎖生產商 Union 合作的 BAMBOO 門手抽，這品牌在日本是首屈一指的門鎖生產商，BAMBOO 系列用上歷史悠久的砂模鑄造而成，及以兩地都推崇的竹子為概念，設計可說是兩地文化的融合。與英倫品牌 Buster + Punch 出品的櫃門手抽則相映成趣，B + P 的設計師兼創辦人 Massimo Buster Minale 本身是建築師亦愛組裝電單車，會在家中車房研究以稀有金屬製造門鎖五金，其凹凸紋的門鎖充滿剛陽味道。兩者設計風格雖迥異，但造型都簡約、時尚，能夠與現代居室無縫接軌。

暖意愛藏 為居室增添個性

要令家居感覺溫暖、漂亮，適當的加入主人家的喜好和收藏，便可為居室帶來個性與質感。熱愛生活的兩夫婦喜歡旅行，每到一個地方便會搜羅一隻咖啡杯作紀念，亦有不少酒藏，所以在飯廳和吧枱兩邊，我們特意設置了層架讓他們展示愛藏。而女主人是一位牙醫，工作忙碌的她，最大嗜好的就是搜集 Playmobil 的 figure 公仔，那套可愛的牙醫場景公仔，便是她的至愛。

家中的收藏品亦有是家人朋友送贈的，因為疫情關係他們不能外遊，因而愛上了帆船這項運動，女戶主媽媽知道他們的愛好，便特別將一條以帆船為主題的毛巾，用畫框鑲起變成裝飾畫，讓他們點綴書房一隅。

用心規劃 貼近簡約生活

這個家是戶主兩口子居住，因此我們在設計時，不需作太大的間隔改動，只需輕微改動主人房和書房之間的牆身便可。我們把間隔牆向書房移動，擴闊睡房空間；另外因為戶主偶爾在家工作，因此我們在牆上開了偌大的趟摺窗戶，讓男戶主工作時也可和睡房的太太保持互動，若太太需要休息時，只需關上窗便可。趟窗選用了條紋磨砂玻璃，一方面為兩個空間引入光線，另一方面關上時則可保留私人空間。對於溫暖的兩口子小家庭，或許不需要太多複雜、花巧的佈置，反而簡約但細緻的規劃，更能配合二人甜蜜的生活，至於個性的點綴，讓他們慢慢添置就好。

浴室和廚房用上了加入了中性的 earth tone，其中浴室地面和牆身我們鋪設了意大利品牌 Kronos的仿水泥磚，特別之處是加入了點點的歲月痕跡，為浴室帶來原始、簡樸的感覺。