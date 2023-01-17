全球營業額皆升？Richemont 疫市再創錶壇神蹟！旗下「銷售額擔當」回顧！你最喜歡哪一個品牌、系列？

說來話長，在見證一場錶壇神蹟之前，容許鄙人講幾句關於這個專欄的源起：這趟腕錶之旅源於8年前，那些年，寫過錶書、編過卡地亞的會員通訊、拍過「時尚聖經」的腕錶大片……高山低谷，因緣際會，某次飯聚現場，迎來這個專欄的邀請，盛情難卻，卻之不恭。然而，來到2023年初，展望今年之時，也是時候為過去「埋單計數」；疫情的陰霾之下，熱愛腕錶的你會繼續一擲千金買心頭好，還是早已「揞實個荷包」？全球鐘錶巨匠 Richemont 最近發報了2022年的報告，集團腕錶銷售額錄得22%的升幅，而邊營業利益率（Operating Margin）更高達24.8%，實在是「疫市創神蹟」！

2022年初，第五波疫情爆發，每日確診數字破萬，新冠疫情完全進入了白熱化階段，各行各業全面停擺，步入寒冬！話說回頭，稱得上「疫市創神蹟」，Richemont 的「神蹟」完全無視疫情，「疫」流而上：2022年首個財政年度，持續業務銷售額上升24%，達97億歐元，而持續業務營業利潤上升26%，達27億歐元。當中，同一財政年度，歐洲及美洲的銷售額分別為21.81億歐元及22.03億歐元，較2021年同期上升45%及40%，雙雙報捷！

然而，Richemont 全球銷售額最高的地區莫過於亞太地區（Asia Pacific），即澳洲、新加坡、韓國、泰國、中國、香港、澳門、台灣等地的總銷售額，達37.55億歐元之高，佔集團總銷售額的39%，冠絕全球；話雖如此，事實上亞太地區的銷售額升幅為全球最低，只錄得3%，是唯一一個錄得個位數字升幅的地區。Richemont 年報特別指出，內地的「清零」政策下，造成不少實體店業務結束，重創銷售額，而亞太地區的銷售額主要靠澳洲、新加坡、韓國、泰國承接及支撐。

此外，Richemont的報告中，日本不獲計算於亞太地區內，而日本於今年起陸續重開關口，旅遊業及日圓低匯率的帶動下，後勁相當凌厲，銷售額錄得66%的升幅，銷售額達8.07億歐元，是全球升幅最高的地區。究竟是英雄造時勢，還是時勢造英雄？大家心中有數！

假如你熱愛腕錶，你絕對不會對 Richemont 這腕錶世家感到陌生！作為錶壇大戶，Richemont 下可謂「粒粒皆星」，當中包括：A. Lange & Söhne（朗格）、Baume & Mercier（名士）、 IWC Schaffhausen（沙夫豪森IWC萬國錶）、Jaeger-LeCoultre（積家）、Panerai（沛納海）、Piaget（伯爵）、Roger Dubuis（羅杰杜彼） 以及 Vacheron Constantin（江詩丹頓）。

當中有一點頗有趣值得一提，貴為 Richemont 的重要一員， Cartier（卡地亞）即使不乏腕錶佳作，但並不屬於集團旗下的 Specialist Watchmakers（專業製錶）之列，而獲歸類為 Jewellery Maisons（珠寶世家）。換言之，Richemont 的腕錶業績並不包括卡地亞在內。

那究竟助 Richemont 創造2022年佳績的「銷售額擔當」是甚麼？根據 Richemont 所發表的年報中指出，毫無懸念各腕錶品牌的經典系列繼續成為「銷售額擔當」，能夠稱得上經典，當然有一定的叫座力！最後，經歷過疫情高峰和過去艱難時刻，當大家想好好犒賞自己，不妨考慮一下 Richemont 的「銷售額擔當」吧 ！

現在，我們一齊來快快回顧一下：