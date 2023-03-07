與東方表行曾子禧對談（上）：買錶難！為何你想要的錶總是難入手？錶行現時最「渴市」是哪一款腕錶？「好錶是需要等的！」

講起星期二，若果你來自筆者這一輩人，或許也讀過米奇．艾爾邦（Mitch Albom）的著作《最後14堂星期二的課》（Tuesdays with Morrie），這是作者米奇．艾爾邦的親身經歷，所謂的14堂就是和大學時的教授Morrie病逝前的最後14次見面，每次見面都會談及一個人生課題，工作、婚姻……當然還有死亡，14次見面尤如大學時代的14個導修課，故為之「最後14堂星期二的課」，一本書寫透了人生。



然後，最近這段日子，為了這個星期二的專欄，鄙人四處奔走，訪問錶壇「猛人」，當然沒有那份悲情在其中，但每每問了對的人，得到了對的答案，也恰好填埔了一處空白。在滾滾鐘錶洪流當中，有讀懂或是讀滿每一段談何容易，感謝沿路願意分享的每一位「猛人」，今個星期二，有幸邀來東方表行大中華區市場推廣及數碼營銷主管曾子禧先生，掌聲有請！

這也是一場緣份。十年前Anthony由時裝界轉戰鐘錶界，縱使坐擁豐富的Marketing經驗，但在鐘錶世界仍然是個初哥；同樣地，十年前，鄙人初出茅廬，在鐘錶界當上一名小編，在錶海翻波。然而某天，在「東方表行沙田錦標時尚煲呔賽馬日」有過一面之緣，當時鄙人和其他賓客在買馬，Anthony經過，他說，「祝大家贏多啲！」一轉眼，若干年後，Anthony當上東方表行大中華區市場推廣及數碼營銷主管，常言道「士別三日，刮目相待」，再次見到Anthony，同樣的翩翩紳士，西裝筆挺，同樣的知無不談，既然如此，筆者的第一個問題就是，為何買錶這樣難？



聞之，Anthony從容不迫，娓娓道來，「好錶是需要等的！簡單講就是人人都知的供應和需求關係，過去三年，疫情期間，無疑很多人會把以往用來旅遊、海外購物的資金留港消費，導致需求大增，但與此同時，各大鐘錶品牌在疫情的重大影響下產量大減，供應不穩定，錶匠染疫病逝，康復的錶匠提早退休，新人入行的生產力追不上需求，此消彼長，最後就出現你所講的情況。」



作為經銷商，究竟當中沒有操縱或是安排，好像鄙人這樣的錶場初哥，總是買不到心頭好，這不是單純的等待，而是當中另有「籠撩」？ 「作為經銷商，每個客戶經理都是透過個人對客戶的理解，從而去決定怎樣幫助客人覓得心得好，當然，除了有耐性地等待之外，我們作為品牌與客戶之間的橋樑，換言之我們除了要對客戶交代之外，更要對品牌交代，也要執行一些品牌所要求的準則。但我們可以做的就是服務，以人為本的服務，我們會邀請客戶到店，然後深入了解他們的需要，或者邀請他們出席品牌活動，久而久之，慢慢建立真正的品牌關係，而我們相信透過這一系列的接觸，我們更能夠掌握客人的需要，而同時能夠摒去一切單純為買貨的炒家，建立正面的鐘錶圈子。」



話風一轉，假如你恰好有讀過上一期的《虢礫緙嘞》，與黃師傳的對談中，黃師傅對於本地鐘錶業的下個十年，他指經銷商的角色將逐漸退去，而品牌的形象將放大，對此，身為經銷商的東方表行有何見解？讓Anthony來回答這個問題，可謂適合不過。



「對於飛哥的看法，我有部分認同！作為經銷啇，我們的優勢在於分擔成本，共享客戶資源，客人到一個地方就可以一次過接觸到各大小品牌，可謂十分便利。另外，經銷啇更易於和客戶建立關係，着重人情味，我們有客人由祖父輩便在此買錶，可謂三代人都是東方表行的客戶。當然，隨着互聯網的發達，很多人認識到鐘錶再不是透過鐘錶行，而是透過互聯網，直接接觸到品牌，而大品牌便看準機會，開設自家直營店，自行管理，自行請員工，而也有某些品牌，例如Breitling（百年靈）、Rolex（勞力士）及Tudor（帝舵表）也是和我們合作的，而我們在內地也有Panerai（沛納海）、H. Moser & Cie.（亨利慕時）等也是和我們合作的，門面是品牌的，但內面即員工、運作及管理都是由東方表行所執行。但老實說，在品牌和經銷售之間，我們都盡力找一個平衡，就如過去三年疫情期間，我們和各大品牌都互相幫助，共渡時艱，所以品牌和經銷售之間的關係並非單單的一買一賣。以Seiko（精工）為例，我們已經合作了60年啦！總括而言，2023年至2028年間，我們對於經銷商的功能仍然是審慎樂觀，但之後就取決於年輕的一群對於腕錶的看法及愛好，Smart Watch主導了年輕人對腕錶的需要，所以我們更要着手去接觸年輕人，以及了解他們的喜好及需要，建立關係！」



最後，大家最關心的莫過於最近的熱門錶款，究竟東方表行現在最渴市的腕錶是誰？三、二、一，開估，帕瑪強尼Parmigiani Tonda PF GMT Rattrapante！哈，究竟它有甚麼厲害之處？讓Anthony為大家講清講楚！「Parmigiai是我們近這一兩年最渴市的其中一個品牌，其中Tonda PF更是重中之重，一錶難求！Tonda PF追針兩地時腕表直徑為40毫，搭載自家PF051機芯，而當中最為人津津樂道之處，在於兩支重疊的時針，看似平平無奇，但其實兩支時針同時顯示當地時間與家鄉時間，而錶冠上設有一粒復位按鈕，一鍵可返回家鄉時時針之上！即是話，你在香港，錶面上只有一支時針（但其實是兩支時針重疊在一起），而當你外遊，就可以一分為二，一支表示香港時間，一支表示在地時間，就是這個功能及工藝，迷倒萬千錶迷！」鄙人當日由店員口中得知，Parmigiani Tonda PF GMT Rattrapante已經無貨，亦都不接受訂金預訂，所以大家想買，「Build下關係先啦！」



下一回，我們當然要來談談今年最近腕錶預告，以及究竟Anthony本人所佩戴的腕錶又是怎樣的，還有更多鮮為人知的表行內幕，敬請留意！

與錶壇鉅子黃英飛對談（上）：回望香港鐘錶輝煌時代更迭！本地市場將失去更多？怎樣的腕錶最值得入手？



與錶壇鉅子黃英飛對談（下）：總是被入坑？鐘錶界的Marketing與「請你入坑」方程式！你是為何愛上Piaget、Blancpain、IWC、江詩丹頓？



